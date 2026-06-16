En vidéo : un but en or… Ayman Hussein inscrit son nom dans l’histoire du football irakien

Ayman Hussein, la star de l’équipe nationale irakienne, a inscrit son nom dans les annales des « Lions noirs de Mésopotamie » en Coupe du monde en se distinguant face à la Norvège.

Il a ouvert le score pour les siens face à la Norvège, ce mercredi au stade Gillette, lors de la première journée du groupe 9 de la Coupe du monde 2026.

Sa tête, suite à un centre d’Amir Al-Amari, a trouvé le chemin des filets à la 39e minute.

Hussein est ainsi devenu le deuxième joueur de l’histoire de l’Irak à marquer en Coupe du monde, après Ahmed Radi, auteur du « but noir des deux rives » contre la Belgique en 1986, lors de la seule autre participation des Lions mésopotamiens.

Les Irakiens avaient finalement perdu 1-2 face aux Belges.

Ayman Hussein s’était déjà illustré en inscrivant le but décisif contre la Bolivie (2-1) lors du barrage intercontinental, synonyme de qualification pour le Mondial 2026.