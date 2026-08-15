En vidéo : un ancien joueur saoudien affirme qu'Al-Hilal ne remportera ni le championnat ni la Ligue des champions d'Asie avec Inzaghi

Un ancien joueur saoudien a critiqué l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, affirmant que « le Leader » ne remportera pas avec lui le titre de Roshn Saudi League ni la Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Inzaghi a mené Al-Hilal à la victoire face à Al-Faisaly sur le score de 4-2, hier vendredi soir, sur la pelouse du Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la première journée de la Roshn Saudi League.

Malgré cela, Abdulrahim Jizawi, ancien joueur d'Al-Ahli et d'Al-Ittihad, a critiqué l'entraîneur italien en raison de la baisse de niveau d'Al-Hilal en seconde période et de l'encaissement de deux buts en 5 minutes.

Jizawi a déclaré, dans des propos tenus à l'émission « Dourina Ghair » sur la chaîne « Al-Saudiya » : « Je fais partie des personnes convaincues qu'il est impossible que (Simone) Inzaghi soit entraîneur d'Al-Hilal. »

Il a expliqué : « En première période, Al-Hilal était bon, mais du début de la seconde période jusqu'au quatrième but (à la 82e minute), nous n'avons vu le gardien d'Al-Faisaly qu'à de rares occasions. Est-il concevable que ce soit là Al-Hilal ? »

Il a conclu : « Cette équipe veut se disputer le championnat et remporter des titres, mais avec Inzaghi, elle ne gagnera que la Coupe du Roi, et il sera impossible qu'elle remporte le titre du championnat ou celui de l'élite. »

Rappelons que l'entraîneur italien a mené Al-Hilal à la victoire en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées la saison dernière, mais qu'il a perdu la Roshn Saudi League au profit d'Al-Nassr et a été éliminé de la Ligue des champions d'Asie de l'élite en huitièmes de finale face à Al-Sadd du Qatar.