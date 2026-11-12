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Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

En vidéo : Udogie punit Donnarumma après une erreur catastrophique, et l'Italie réplique

M. Olise
G. Donnarumma
Italie vs France
Italie
France
UEFA Nations League A
France
Italie

Michael Olise, la star du Bayern Munich, a profité d'une grossière erreur de Gianluigi Donnarumma, le gardien de l'Italie, pour inscrire le but de l'ouverture du score en faveur de l'équipe de France ce jeudi soir, au stade San Siro de Milan, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Le but est survenu à la dixième minute de la rencontre, après une erreur de Donnarumma dans une passe, lors d'une tentative de relance depuis l'arrière, le ballon parvenant directement à Olise, qui n'a pas hésité à profiter du cadeau.

Le Français a pénétré avec le ballon dans la surface de réparation, avant de l'envoyer au fond des filets, offrant à l'équipe visiteuse une avance précoce.

Cette erreur a causé un grand embarras à Donnarumma, le capitaine de la sélection italienne, qui a offert à son adversaire une occasion facile de marquer au début d'une confrontation importante sur le plan européen.

Mais son coéquipier, le jeune attaquant Francesco Pio Esposito, a inscrit le but de l'égalisation pour l'Italie (1-1) à la 26e minute, sur un centre devant le but de son coéquipier ailier, Nicolò Cambiaghi.

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De son côté, Olise a continué d'afficher des performances remarquables avec la sélection française, étant devenu l'une des principales armes offensives dans l'effectif de l'entraîneur Zinédine Zidane, grâce à sa capacité à faire la différence par le dribble, la passe et le tir, en plus de ses contributions offensives croissantes.

L'ancienne star de Crystal Palace a réussi à décrocher le trophée de meilleur joueur du championnat allemand lors de la saison 2025-2026, et a également pris la tête du classement des passeurs décisifs de la compétition avec 21 passes décisives, en plus de ses contributions offensives en Ligue des champions, qui l'ont placé parmi les meilleurs meneurs de jeu au monde.

L'influence d'Olise ne s'est pas limitée au niveau des clubs, puisqu'il est devenu un élément essentiel de la sélection française et a participé au parcours de son pays lors de la Coupe du monde 2026, au cours de laquelle les Bleus ont atteint les demi-finales. Il a par ailleurs égalé le record du nombre de passes décisives dans une seule édition du tournoi, avec 7 buts délivrés.

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La confrontation face à l'Italie intervient à un moment important pour la sélection française, qui a abordé cette journée en tête du groupe 1 du premier niveau avec 10 points, après avoir obtenu trois victoires et un match nul au cours de ses quatre rencontres, tandis que la sélection italienne occupe la troisième place avec 7 points.

Le match aller entre les deux sélections, disputé le 2 octobre dernier, s'était terminé sur un match nul 1-1, après qu'Olise eut donné l'avantage à la France sur son sol, à la 55e minute, avant qu'Alessandro Bastoni n'égalise pour l'Italie à la 68e minute.

La sélection française cherche à confirmer sa supériorité et à s'assurer la tête du groupe, tandis que la sélection italienne espère profiter des facteurs du terrain et du public pour décrocher la victoire et réduire l'écart avec son adversaire, avant la dernière journée de la phase de groupes.

La sélection belge avait compliqué la tâche de l'Italie, ce jeudi, en battant la Turquie sur son terrain (2-1), s'emparant ainsi de la deuxième place du groupe avec 9 points, avant de recevoir la Nazionale lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations européenne.

Les calculs de qualification prévoient l'accession des deux premières sélections de chaque groupe aux quarts de finale, ce qui a fait de la confrontation entre la France et l'Italie un duel direct pour la première place et le maintien dans la compétition.

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