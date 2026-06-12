En vidéo : Trump surprend Pochettino… et enflamme l'équipe américaine

L’entraîneur argentin Mauricio Pochettino, à la tête de la sélection américaine, a reçu un appel du président Donald Trump. Le locataire de la Maison-Blanche a tenu à vérifier que l’équipe était prête à accueillir et à disputer la Coupe du monde 2026, coorganisée avec le Canada et le Mexique.

La page Facebook de la sélection américaine a diffusé sur X une vidéo de cet échange, qui a réuni le président Trump, l’entraîneur Pochettino et les joueurs, à la veille du match d’ouverture.

Au cours de l’échange, le président Trump a déclaré : « Je vous ai appelé pour vous dire que vous êtes un grand homme et un entraîneur exceptionnel. Je connais votre parcours et vos réalisations, ainsi que la valeur de vos joueurs... Vous avez vraiment une chance d’aller loin dans la compétition, et je voulais vous souhaiter bonne chance. »

Trump a ajouté : « Je sais que vos joueurs sont talentueux et que vous avez de réelles chances de remporter le titre. Je voulais simplement vous souhaiter bonne chance ! »

Cet appel a été passé quelques heures avant le match d’ouverture des États-Unis face au Paraguay, vendredi à Los Angeles, rencontre à laquelle le président Trump ne pourra pas assister.

Bien que peu familier avec le football, le président a indiqué qu’il suivrait la compétition et qu’il tenait à soutenir l’équipe nationale.

L’objectif des États-Unis est clair : briller à domicile et atteindre les phases finales de la compétition qu’ils accueillent.