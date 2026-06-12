Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
President Trump Signs Proclamation In Oval OfficeGetty Images News

Traduit par

En vidéo : Trump surprend Pochettino… et enflamme l'équipe américaine

Etats-Unis
Coupe du monde
Etats-Unis vs Paraguay
Paraguay
Etats-Unis vs Australie
Australie
É.-U.
Paraguay
Australie

Que fait le président des États-Unis ?

L’entraîneur argentin Mauricio Pochettino, à la tête de la sélection américaine, a reçu un appel du président Donald Trump. Le locataire de la Maison-Blanche a tenu à vérifier que l’équipe était prête à accueillir et à disputer la Coupe du monde 2026, coorganisée avec le Canada et le Mexique.

La page Facebook de la sélection américaine a diffusé sur X une vidéo de cet échange, qui a réuni le président Trump, l’entraîneur Pochettino et les joueurs, à la veille du match d’ouverture.

Au cours de l’échange, le président Trump a déclaré : « Je vous ai appelé pour vous dire que vous êtes un grand homme et un entraîneur exceptionnel. Je connais votre parcours et vos réalisations, ainsi que la valeur de vos joueurs... Vous avez vraiment une chance d’aller loin dans la compétition, et je voulais vous souhaiter bonne chance. »

Trump a ajouté : « Je sais que vos joueurs sont talentueux et que vous avez de réelles chances de remporter le titre. Je voulais simplement vous souhaiter bonne chance ! »

Cet appel a été passé quelques heures avant le match d’ouverture des États-Unis face au Paraguay, vendredi à Los Angeles, rencontre à laquelle le président Trump ne pourra pas assister. 

Coupe du monde
Etats-Unis crest
Etats-Unis
E-U
Paraguay crest
Paraguay
PAR
Coupe du monde
Etats-Unis crest
Etats-Unis
E-U
Australie crest
Australie
AUS

Bien que peu familier avec le football, le président a indiqué qu’il suivrait la compétition et qu’il tenait à soutenir l’équipe nationale.

L’objectif des États-Unis est clair : briller à domicile et atteindre les phases finales de la compétition qu’ils accueillent.

Publicité