Le Tunisien Tarek Dhiab, analyste technique des chaînes « Thmanyah » qui diffusent la Roshn Saudi League, a réclamé le limogeage du Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli, à la mi-temps du match face à Al-Qadsiah.

Al-Ahli s'est déplacé ce mardi sur la pelouse d'Al-Qadsiah, au stade Prince Mohamed bin Fahd de Dammam, pour le compte de la sixième journée de la Roshn Saudi League.

Al-Qadsiah a terminé la première période avec un avantage de trois buts à zéro sur Al-Ahli, seulement la quatrième fois que « Al-Raqi » subit une telle situation dans l'histoire de ses participations à la Roshn Saudi League.

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Interrogé sur le changement qui pourrait aider Al-Ahli à revenir en seconde période, Tarek Dhiab a répondu avec ironie : « Changer l'entraîneur, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à la mi-temps : que (Pusic) reste dans les vestiaires et que les joueurs jouent sans entraîneur. »

L'analyste tunisien a lancé une attaque virulente contre l'entraîneur néerlandais, déclarant : « Al-Ahli fait pitié, il n'était pas présent en première période, et Al-Qadsiah a totalement dominé le match. »

Rappelons que Pusic dirige Al-Ahli depuis le début de la saison actuelle, en remplacement de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle, parti entraîner Newcastle United, mais qu'il a subi une défaite lors de 2 de ses 5 premiers matchs en Roshn Saudi League, avant la rencontre face à Al-Qadsiah.