Le FC Barcelone a écrasé son hôte, le Racing Santander, sur un large succès 7-2, lors du match disputé au stade « Spotify Camp Nou » ce mercredi soir, dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Espagne.

Avant la rencontre, l'agence météorologique de Catalogne avait mis en garde contre des orages et un temps instable, qui ont failli faire reporter le match. Mais celui-ci s'est tenu à l'heure prévue, tandis que les tempêtes barcelonaises se sont abattues à l'intérieur du stade, avec le Racing pour victime.

Les joueurs du Barça se sont relayés pour marquer dans un match marqué par de fortes pluies, sachant que le total aurait pu être encore plus lourd sans quelques occasions gâchées devant le but, tandis que le Racing a quasiment disparu tout au long de la rencontre.

Après avoir inscrit cinq buts lors de quatre matchs cette saison, trois en Liga et un en Ligue des champions, le Barça a battu son record en s'imposant sur le score de sept pour la première fois, après un triplé signé Raphinha.

Le match n'a pas connu la participation du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, qui a signé un nouveau contrat hier mardi, l'entraîneur Hansi Flick ayant préféré le laisser sur le banc pendant les 90 minutes.

Le FC Barcelone a réalisé un parcours parfait après six matchs remportés sur de larges scores, totalisant ainsi 18 points qui lui permettent de creuser l'écart en tête du classement du championnat d'Espagne, avec 3 points d'avance sur son rival, le Real Madrid, qui se déplacera dimanche pour affronter son voisin, l'Atlético Madrid, dans un duel difficile.

Quant au Racing, son total est resté figé à 7 points, à la dixième place.

Un déferlement catalan

Le Barça a débuté avec un gros pressing sur le Racing et a plié le match rapidement, après avoir monopolisé le ballon et menacé la cage des visiteurs à plusieurs reprises.

Le premier but n'a pas tardé : João Cancelo l'a inscrit après seulement 8 minutes de jeu, d'une frappe surpuissante de l'extérieur de la surface qui a surpris le gardien.

Karim Adeyemi a failli signer rapidement le deuxième but : à la 19e minute, il a reçu une superbe passe en profondeur de Dani Olmo, à la suite de laquelle il s'est retrouvé seul face au but, mais il a tiré à côté du poteau.

La tornade catalane ne s'est pas arrêtée : trois minutes plus tard, le Brésilien Raphinha a obtenu un penalty aux dépens de son compatriote Pedro Felipe, qu'il a transformé lui-même à la gauche du gardien pour inscrire le deuxième but.

La réplique n'a pas trop tardé : à la 31e minute, dès la première incursion du Racing dans la surface de Barcelone, le Sénégalais Mamadou Gueye a marqué le but réduisant l'écart, à la faveur d'un moment d'inattention de la défense catalane.

Malgré cela, le Barça a maintenu sa menace et, sur une nouvelle frappe surpuissante de l'extérieur de la surface, déviée par la défense, Cancelo a signé son deuxième but personnel, et le troisième de son équipe dans le match.

Et trois minutes avant la fin de la première période, Raphinha a refusé de rentrer aux vestiaires sans avoir signé un doublé, à la manière de Cancelo. L'attaquant brésilien a reçu un ballon d'Olmo aux abords de la surface et a tiré aisément dans le coin gauche du gardien.

Dans le temps additionnel de la première mi-temps, le Barça a obtenu un deuxième penalty, cette fois en faveur d'Adeyemi, mais Lamine Yamal a échoué à inscrire son nom sur la liste des buteurs en première période, gâchant le penalty, repoussé par le gardien.

L'imprudence de Szczęsny

Au coup d'envoi de la seconde période, le FC Barcelone a maintenu sa domination malgré son avantage de quatre buts en première mi-temps. Pourtant, le premier but de la période n'est pas venu des couleurs de l'équipe catalane.

À la 65e minute de jeu, Wojciech Szczęsny, le gardien remplaçant de Barcelone entré à la mi-temps à la place de Joan García, a commis une lourde erreur en tardant devant son but, permettant au remplaçant marocain Yassir Zabiri de profiter de cette faute et d'inscrire le deuxième but du Racing.

Yamal brise sa malédiction

Mais quelques minutes plus tard, l'arbitre a accordé un troisième penalty en faveur de Barcelone, après une obstruction sur Adeyemi, que Raphinha a transformé pour inscrire son troisième but personnel (triplé) dans le match.

Les filets du Racing ont tremblé pour la sixième fois dans le match, cette fois par l'intermédiaire de Yamal, mais l'arbitre a annulé le but pour hors-jeu, prolongeant la malédiction du jeune joueur espagnol, qui avait gâché un penalty et tiré un ballon sur la barre transversale durant la première période.

Le remplaçant brésilien Gabriel Jesus a inscrit le sixième but de Barcelone après une passe remarquable de Yamal, portant le total à 6 pour la première fois cette saison.

Et avant le coup de sifflet final, Yamal a brisé sa malédiction en marquant le septième but après un centre d'Adeyemi, qui a brillé lors du match du jour.