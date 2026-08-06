Dans une ambiance populaire grandiose comme le stade Papara Park n'en avait jamais connu, le club turc de Trabzonspor a inauguré une nouvelle ère en présentant l'icône du football égyptien Mohamed Salah comme nouvelle recrue de ses rangs, devant plus de 30 000 supporters qui ont scandé le nom du « roi égyptien » lors d'une soirée qualifiée d'historique.

Le capitaine de l'équipe d'Égypte a signé un contrat de deux saisons avec le club turc, jusqu'à l'été 2028, avant d'apparaître sur la pelouse du stade vêtu du maillot numéro 10, aux côtés du président du club Ertuğrul Doğan, lors d'une cérémonie de présentation exceptionnelle qui a attiré tous les regards du monde sportif.

Dès que les pieds de Salah ont foulé la pelouse du Papara Park, les tribunes se sont transformées en un bloc de ferveur, les supporters l'accueillant sous une tempête de chants et d'applaudissements.

La star égyptienne a rendu la pareille de la meilleure des manières, se dirigeant directement vers les tribunes pour partager la joie des supporters du club, avant de mener elle-même les chants du public, en un instant qui a scellé la relation exceptionnelle qui vient de naître entre les deux parties.

Des mots venus du cœur

Dans son premier discours aux supporters de Trabzon, le président du club Ertuğrul Doğan a déclaré, dans des propos accordés à « Sporx » : « Notre star mondiale représente un renfort de qualité pour notre équipe. Bienvenue à lui dans notre grande communauté, et je remercie chacun d'entre vous pour cette présence historique. »

De son côté, Mohamed Salah a exprimé son étonnement et son émerveillement face à ce qu'il a vu, déclarant : « Bienvenue à tous. J'aimerais pouvoir parler turc pour décrire ce que je ressens, mais permettez-moi de m'exprimer ainsi. »

La star égyptienne a ajouté, d'un ton empreint d'émotion : « Ce que je vois aujourd'hui, je ne l'avais jamais vécu de ma vie. L'amour que vous m'avez témoigné hier et aujourd'hui a été immense. Je vous remercie tous du fond du cœur. Je suis extrêmement heureux d'être ici, et mon objectif est clair : gagner. J'ai hâte de commencer les entraînements et de disputer des matchs sous le maillot de Trabzonspor. »

Salah a conclu ses propos par une phrase qui résume l'ampleur de son émerveillement : « Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. » Avant de saluer les supporters du club, dans une annonce officielle du début d'un parcours dont les fans de Trabzonspor attendent beaucoup.