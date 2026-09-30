Lors de l'une des mi-temps les plus spectaculaires et les plus folles de la Coupe du Golfe Arabique « Gulf 27 », l'équipe nationale du Yémen a écrit une page de football inoubliable dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, après avoir transformé son retard d'un but face à Bahreïn en une avance écrasante de quatre buts, en seulement 45 minutes qui ont bouleversé tous les pronostics.

La rencontre s'est achevée sur une victoire du Yémen sur le score de 5-2, sauvant ainsi l'honneur après avoir terminé à la troisième place du classement du groupe qui comprend le Qatar et les Émirats arabes unis, et reléguant Bahreïn à la quatrième et dernière place.

Les deux sélections sont entrées sur la pelouse, chacune en quête d'une victoire pour sauver l'honneur, leur élimination ayant été actée après leurs défaites face au Qatar et aux Émirats arabes unis lors des deux journées précédentes, mais le début de la rencontre fut un choc pour les supporters yéménites.

Bahreïn surprend le Yémen

Dans les premières minutes, la sélection bahreïnie a imposé sa supériorité, et son attaquant Ali Al-Dosari a su exploiter une faille dans la défense yéménite pour loger le ballon au fond des filets à la septième minute, portant Bahreïn en tête 1-0, un but qui a bouleversé les plans des Yéménites et enflammé les tribunes bahreïnies.









Le retour avec une célébration à la Ronaldo

La réponse yéménite est venue d'une manière inoubliable : à la dix-huitième minute, Nasser Mahmadouh Al-Ghawashi a récupéré un long ballon derrière les défenseurs, s'est élancé grâce à sa vitesse et a éliminé le défenseur bahreïni Hussein Abdel Karim d'un dribble malin qui l'a fait tomber au sol, une action qui a enflammé l'enthousiasme des supporters.

Mahmadouh n'a pas hésité et a décoché une frappe puissante qui a logé le ballon dans les filets du gardien, ramenant la rencontre à l'égalité 1-1.

Il ne s'est pas contenté de marquer : il s'est dirigé vers les supporters et a célébré à la manière de son idole Cristiano Ronaldo, avec la célèbre célébration « Siuuu », faisant exploser les tribunes yéménites, ce but étant l'étincelle qui a déclenché le soulèvement du Yémen.









Al-Matari prend l'avantage

Après ce but, la sélection yéménite a pris les rênes de la rencontre et imposé son style rapide. À la trente et unième minute est venu le moment tant attendu, lorsque le capitaine Abdelwasea Al-Matari a su traduire la pression yéménite en un deuxième but, d'une frappe précise depuis l'intérieur de la surface, renversant complètement le score et plaçant le Yémen en tête 2-1.









Al-Wasmani confirme l'effondrement bahreïni

La sélection bahreïnie s'est effondrée mentalement après le but de l'avantage, ce que les Yéménites ont exploité avec brio : à la quarantième minute, sur une attaque organisée partie du milieu de terrain, le ballon est parvenu à Rami Al-Wasmani qui n'a eu aucune difficulté à le déposer dans les filets, inscrivant le troisième but du Yémen 3-1, dans la stupéfaction totale des supporters bahreïnis.









Qassem clôt le festival de buts

Avant que tout le monde ne reprenne son souffle, et une minute avant la fin de la première mi-temps, Adel Abbas Qassem a porté le coup de grâce. À la quarante-quatrième minute, Qassem a profité d'une confusion dans la surface de réparation et a décoché une frappe puissante qui a annoncé le quatrième but du Yémen, mettant un terme à une première mi-temps folle sur le score de 4-1.

À la 67e minute, Ali Jaafar Madan a relancé la rencontre, après avoir réduit l'écart d'un but en faveur de la sélection bahreïnie, redonnant espoir à son équipe et enflammant les dernières minutes de la confrontation.

Le but de Madan est intervenu après une attaque organisée de Bahreïn, où il a exploité les espaces dans la défense yéménite, décochant une frappe précise qui a logé le ballon dans les filets, réduisant le score à 4-2 et remettant la pression sur la sélection yéménite qui avait imposé sa domination.

Et à la cinquième minute du temps additionnel, 90+5, Rami Al-Wasmani a porté le coup de grâce et a tiré la balle de la miséricorde sur les espoirs de la sélection bahreïnie, après avoir inscrit le cinquième but en faveur du Yémen. Le but d'Al-Wasmani, son deuxième dans la rencontre, est venu confirmer la supériorité écrasante du Yémen et clore le festival de buts, après une contre-attaque rapide où il a exploité les espaces derrière la défense bahreïnie, déposant le ballon avec assurance dans les filets, actant une victoire historique du Yémen sur le score de 5-2.



















