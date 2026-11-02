Quelques heures seulement après la victoire controversée d'Arsenal sur Liverpool sur le score d'un but à zéro, une tempête de colère a éclaté sur les réseaux sociaux, à la suite de la diffusion d'une vidéo montrant le défenseur d'Arsenal Gabriel Magalhães en train de rire et de plaisanter avec l'arbitre de la rencontre Andy Madley entre les deux mi-temps.

Arsenal avait scellé le choc grâce à un but décisif inscrit par Kai Havertz en première période, portant son avance à trois points en tête de la Premier League anglaise, mais la rencontre n'a pas été exempte d'une grosse polémique arbitrale.

Le penalty controversé

Liverpool a eu le sentiment d'avoir été privé de son droit à un penalty évident à la 21e minute, lorsque le défenseur d'Arsenal Jurriën Timber a tiré de façon flagrante le maillot de l'attaquant Alexander Isak lors d'un centre dans la surface de réparation.

L'ancien arbitre Mark Halsey a affirmé au journal « The Sun » que l'action constituait un « penalty évident » car elle avait empêché une occasion de but nette, un avis partagé par l'entraîneur de Liverpool Andoni Iraola, qui a déclaré sur un ton courroucé : « Franchement, nous aurions dû demander à nos joueurs de se laisser tomber, parce que les arbitres n'auraient pas sifflé le penalty autrement. Alex a été honnête et a essayé d'atteindre le ballon, et tout le monde a clairement vu qu'il y avait une traction directe. »

L'image qui a déclenché la colère

Alors que la polémique autour du penalty battait son plein, les supporters ont remarqué une autre image encore plus marquante dans le tunnel des joueurs à la mi-temps, où Gabriel et l'arbitre Madley sont apparus en train de plaisanter et de rire, avant que le défenseur brésilien ne salue l'arbitre d'un poing contre poing et n'entre sur la pelouse.

Les supporters de Liverpool ont explosé de colère sur les réseaux sociaux. L'un d'eux a écrit : « Il est évident que cet arbitre avait un joueur préféré. Liverpool a été privé d'un penalty flagrant. » Un autre a affirmé : « Ça ne pourrait pas être plus clair que ça. » Un troisième a commenté : « Il n'aurait pas dû plaisanter à un moment pareil. »

À l'inverse, d'autres ont défendu l'arbitre, estimant que l'image était innocente. L'un d'eux a écrit avec ironie : « Un seul rire dans le tunnel, et soudain tout le monde devient expert en langage corporel. » Un autre a ajouté : « Un arbitre n'a-t-il plus le droit de parler aux joueurs désormais ? Il n'y a strictement rien de mal à cela. »

Arsenal se sent lésé aussi

De son côté, le public d'Arsenal s'est également senti lésé par certaines décisions, puisque le joueur de Liverpool Trey Nyoni a échappé à un avertissement dès la première minute après un tacle imprudent sur Martin Ødegaard, et a aussi évité un second carton jaune après un tacle en retard sur Havertz, de sorte que le choc s'est achevé sur une polémique arbitrale qui ne s'éteindra pas de sitôt.