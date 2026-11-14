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Saud Abdulhamid, latéral du RC Lens et de la sélection saoudienne, a reconnu qu'il avait renoncé à plus de la moitié du salaire qu'il percevait en Roshn Saudi League afin de pouvoir évoluer sur les pelouses européennes au cours de ces dernières années.

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Saoud Abdulhamid a quitté Al-Hilal pour l'AS Rome lors du mercato estival de 2024, mais il n'a pas réussi à décrocher une place de titulaire, ce qui l'a poussé à rejoindre Lens, où il évolue depuis 2025.

Les difficultés de l'expérience à l'étranger

Abdulhamid a déclaré, dans des propos accordés à l'émission « Fil Marma » sur les chaînes saoudiennes « Al-Arabiya » : « Il est normal que mon salaire baisse lorsque je rejoins l'Europe, car ils ne vont pas m'offrir le même salaire que celui que je percevais en Roshn League. »

Il a ajouté : « Je pense avoir perdu plus de 50 % de mon salaire, mais je suis à l'aise dans la situation qui est la mienne actuellement. »

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Au sujet des raisons de son échec à s'imposer à Rome, il a confié : « Lorsque je suis arrivé, les conditions n'étaient pas favorables, car je n'ai pas réussi à obtenir ma chance, à quoi s'ajoutait le problème de la langue, puisque je ne connaissais pas l'italien, et il n'y avait que 3 joueurs qui maîtrisaient l'anglais, ce sont eux qui me transmettaient les consignes de l'entraîneur. »

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Il a poursuivi : « Le joueur saoudien n'était pas connu chez eux, donc on n'avait pas une grande confiance en moi, mais un changement important s'est produit après mon transfert à Lens, car la moitié d'entre eux sont musulmans, arabes et marocains, ce qui m'a rendu bien plus à l'aise, et c'est moi qui ai demandé à quitter Rome faute d'avoir ma chance. »

Le retour en championnat saoudien

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Par ailleurs, le joueur saoudien a assuré qu'il n'avait pas songé à revenir en Roshn League malgré les difficultés qu'il a traversées au début, soulignant qu'il n'y pense pas à l'heure actuelle.

Il a expliqué : « J'étais peut-être triste de ne pas jouer avec Rome au début, mais je n'ai pas regretté mon départ à l'étranger, car c'était un rêve pour moi. Je n'aime pas regretter ce que j'ai fait, parce que je sais ce que je fais, et si je raisonnais de cette manière, je n'aurais rien accompli. »

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Il a ajouté : « Tout ce à quoi je pense, c'est que j'ai pris cette décision et que je dois aller jusqu'au bout, d'autant que cette décision était confortable pour moi malgré les difficultés. Je travaille simplement à apprendre afin de mener à bien ce que j'ai entrepris. »

Il a enchaîné : « Je n'ai pas pensé à revenir en championnat saoudien malgré toutes les difficultés, car je voulais jouer en Ligue des champions, et lorsque je suis allé à Lens, le rêve s'est réalisé, puisque nous avons joué le titre en Ligue 1 et terminé à la deuxième place. »

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Le rêve de la Premier League

Sur un autre plan, Saoud Abdulhamid a dévoilé les rêves qu'il cherche à concrétiser dans la période à venir, après avoir réalisé son premier rêve en disputant la Ligue des champions.

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Il a expliqué : « Il y a de nombreux rêves que je n'ai pas encore réalisés, c'est pourquoi je ne pense pas à revenir en Roshn League avant d'en avoir terminé avec eux, mais je suis heureux du souhait des gens de me voir revenir, même si je reste concentré sur mon travail pour le moment. »

Il a conclu : « Mon ambition n'a pas de limite, au point que vous penserez que je plaisante lorsque je l'exprime. Je veux que les gens se souviennent de mon nom une fois ma carrière terminée, et je rêve aussi de jouer en Premier League anglaise. »