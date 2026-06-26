Sami Al-Jaber, légende du football saoudien, a écarté le sélectionneur grec Georgios Donis du match contre le Cap-Vert, estimant que la rencontre devait être laissée aux joueurs.

Les Saoudiens vont croiser les Cap-Verdiens dans quelques instants au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Peu avant le coup d’envoi, l’ancien attaquant a affirmé lors de l’émission « Nadina » sur MBC 1 : « Lors du match contre l’Uruguay, on ne peut pas se contenter d’évoquer les joueurs ; il faut aussi parler de l’entraîneur, de son style et de la manière dont il utilise ses joueurs. »

Il a ajouté : « Le match contre l’Espagne a mis en évidence un écart technique considérable ; on ne peut pas blâmer l’équipe nationale, mais la défaite aurait dû être moins lourde. Le schéma tactique de Donis, avec cinq défenseurs, s’est révélé inadapté à l’équipe saoudienne. »

Il nuance toutefois : « Aujourd’hui, face au Cap-Vert, tout repose sur les joueurs. La sélection cap-verdienne a misé sur les contres lors des matchs contre l’Espagne et l’Uruguay, et cela a porté ses fruits. »

Il conclut : « Le Cap-Vert possède des atouts physiques et une grande détermination. Les joueurs saoudiens doivent aborder cette rencontre avec un seul objectif : se qualifier pour le tour suivant, quel que soit l’adversaire. »

Un succès est impératif pour espérer atteindre les huitièmes de finale, tandis qu’un nul ou une défaite entraînerait l’élimination de la sélection saoudienne, actuellement dernière du groupe.

L’Arabie saoudite pointe actuellement à la quatrième et dernière place du groupe H, avec un seul point, à une unité de l’Uruguay et du Cap-Vert, tandis que l’Espagne mène avec quatre points.

Rappelons que l’Arabie saoudite n’a franchi le premier tour qu’une seule fois, lors de son entrée en lice en 1994, avant d’être éliminée dès la phase de groupes lors de ses cinq participations suivantes.