Sami Al-Jaber, légende d’Al-Hilal, a clarifié la situation concernant sa possible nomination à la présidence de la Fédération saoudienne de football, en remplacement de Yasser Al-Misehal.

Dans la matinée de lundi, Yasser Al-Misehal avait annoncé sa démission de la présidence de la Fédération saoudienne de football, suite à l’élimination de l’équipe nationale dès le premier tour de la Coupe du monde 2026.

Des internautes ont alors partagé un communiqué, attribué à la Fédération saoudienne, annonçant la nomination de l’ex-international à sa présidence.

Dans une interview accordée à l’émission « Nadina » sur MBC 1, l’ancien international a affirmé : « Servir son pays est toujours un honneur, quel que soit le domaine, mais il existe des personnes compétentes et expérimentées pour diriger la Fédération saoudienne de football. »

Il a ajouté : « Quelle que soit la personne qui occupe ce poste, elle doit s’entourer de cadres administratifs d’un très haut niveau, afin qu’ils puissent l’assister et gérer ce système de la meilleure façon possible, car ce n’est pas un travail individuel. »

Concernant le communiqué qui circule, Al-Jaber a tranché : « Ce communiqué est sans aucun doute faux, et je prie Dieu d’accorder tout le bien à ce pays et à nous tous. »

Rappelons que l’ancien international a occupé plusieurs fonctions dirigeantes depuis sa retraite sportive en 2007, notamment à la présidence d’Al-Hilal entre avril 2018 et septembre de la même année.