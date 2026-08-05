Dans une scène qu'il a qualifiée d'« incroyable », la star égyptienne Mohamed Salah n'a pas pu cacher sa stupéfaction devant la foule massive venue l'accueillir à l'aéroport de Trébizonde, affirmant que ce qu'il a vu dépasse tout ce qu'il a vécu tout au long de sa riche carrière.

Dans ses premières déclarations après son arrivée officielle en Turquie, Salah a exprimé sa joie immense de rejoindre Trabzonspor, se fixant un seul objectif : réussir sur le plan national et européen sous le maillot du club turc.

25 000 personnes : quelque chose d'incroyable

Salah a déclaré, dans des propos aux médias turcs diffusés par « beIN Sports » : « Je suis extrêmement heureux d'être dans cette ambiance formidable. Je ne me souviens pas avoir jamais vu quelque chose de pareil, et les mots ne peuvent décrire à quel point je suis heureux. »

Et le capitaine de l'équipe d'Égypte d'ajouter, la stupéfaction toujours visible sur son visage : « Il y a 25 000 personnes ici, c'est incroyable, je n'ai jamais vu quelque chose de tel. J'ai réussi partout, et je veux aussi réussir avec Trabzonspor, en championnat et sur le plan européen. »

Le président de Trabzonspor : voilà comment on accueille une star mondiale

De son côté, Ertuğrul Doğan, président du club de Trabzonspor, a remercié les supporters qui ont créé cette scène historique. Doğan a déclaré : « Mohamed Salah est une star mondiale, nous remercions les supporters venus ici. Nos supporters ont montré à tout le monde comment il faut accueillir une star mondiale. »

Cet accueil légendaire vient confirmer le statut exceptionnel dont jouit Mohamed Salah, non seulement en tant que footballeur, mais aussi en tant qu'icône mondiale dont la renommée a dépassé les frontières des clubs et des compétitions. Tous les regards se tournent désormais vers le terrain, où les fans de Trabzonspor attendent que le « Roi égyptien » traduise cet amour débordant en trophées et en titres.