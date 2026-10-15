Il n'a pas eu besoin de plus de 3 minutes pour faire taire tous les sceptiques. Sur cette pelouse synthétique qui a semé la terreur et privé la sélection égyptienne de ses services, Mohamed Salah est apparu en capitaine et en vedette, créant l'événement très tôt en Finlande et offrant à Trabzonspor l'avantage pour son entrée en lice sur la scène européenne.

Le géant nigérian Paul Onuachu a ouvert le score pour Trabzonspor face aux Finlandais du KuPS, dans la rencontre actuellement en cours au titre de la première journée de la Ligue Europa Conférence.

Le but est tombé à la 3e minute de la première période, au terme d'une superbe combinaison dont le héros a été la star égyptienne Mohamed Salah, auteur d'une passe magique qui a placé Onuachu face au but, ce dernier n'hésitant pas à la convertir dans les filets.

Le stade Tammelan, dans la ville finlandaise de Tampere, accueille cette confrontation, une enceinte qui a suscité une vive polémique ces derniers jours en raison de sa pelouse synthétique.

La surprise ne résidait pas seulement dans la passe décisive, mais aussi dans l'image qui a précédé la rencontre : Mohamed Salah a porté aujourd'hui le brassard de capitaine de Trabzonspor pour la première fois, un message de confiance clair de la part du staff technique.

Cette décision est intervenue malgré tous les doutes qui entouraient sa position quant à une participation sur une pelouse synthétique, laquelle avait directement motivé son exclusion de la liste de la sélection égyptienne face au Soudan du Sud par crainte d'une blessure.











