En vidéo : Salah proche de faire ses adieux à la Ligue Europa avec Trabzonspor

Le club hongrois du Ferencváros a signé une précieuse victoire (1-0) sur la pelouse de son hôte, le club turc du Trabzonspor emmené par la star égyptienne Mohamed Salah, ce jeudi, lors du match aller du barrage qualificatif pour la phase de ligue de l'Europa League, au stade « Papara Park ».

Christoffer Zachariassen a inscrit l'unique but de la rencontre, à la 17e minute, après s'être élevé sur un centre qu'il a dévié de la tête dans les filets d'André Onana, offrant au club hongrois l'avantage qu'il a su conserver jusqu'à la fin du match.

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Salah a bien failli ouvrir le score de bonne heure pour les locaux, lorsqu'il s'est présenté seul face au gardien des visiteurs par le côté droit, mais ce dernier a réussi à repousser sa frappe, tandis que les joueurs du Trabzonspor ont affiché une prestation faible en première période.

En seconde période, l'équipe turque a fortement pressé son homologue hongroise, mais elle a échoué à concrétiser sa domination et ses occasions en buts.

La défense a repoussé une tête à bout portant de Salah, tandis que l'international égyptien a manqué une frappe à côté du poteau, et la barre transversale du Ferencváros a détourné une tête du joueur nigérian Paul Onuachu.

À la 90e+1 minute, l'arbitre a brandi un carton rouge direct au joueur du Trabzonspor, Shiboki Nwayo, après une intervention violente sur l'un des joueurs de l'équipe hongroise, avant que le match ne s'achève sur la victoire de cette dernière (1-0).

La rencontre a marqué la première titularisation de Mohamed Salah sous le maillot du Trabzonspor, après être entré en jeu comme remplaçant lors de ses débuts officiels avec l'équipe, à l'occasion du match nul 1-1 face à Kasımpaşa lors de la journée inaugurale du championnat turc.

Le Pharaon égyptien a rejoint le Trabzonspor cet été, dans le cadre d'un transfert libre après neuf saisons passées avec Liverpool.

Le Trabzonspor s'était qualifié pour le barrage après avoir terminé la saison dernière à la troisième place du championnat turc et remporté la Coupe de Turquie, décrochant ainsi une chance de disputer la qualification pour l'Europa League.

Le match retour se disputera le 27 août courant, au stade Groupama Arena, dans la capitale hongroise Budapest.

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