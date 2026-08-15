Trabzonspor a entamé son parcours en Süper Lig turque, samedi soir, par un match nul 1-1 sur la pelouse de Kasımpaşa.

Saviolo a inscrit le but de l'ouverture du score en faveur de Trabzonspor à la 43e minute, d'une superbe frappe qui a fini au fond des filets des locaux.

Mais Kasımpaşa a obtenu un penalty, transformé avec succès par le joueur Adrian Piniedchak à la 55e minute.

Le match a été marqué par la première apparition de la star égyptienne Mohamed Salah avec son club de Trabzonspor, après son arrivée dans l'équipe cet été.

Salah a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants, avant d'entrer à la 58e minute à la place de son coéquipier Methan Memaroğlu.

Salah a réussi à se montrer dangereux dès son entrée en jeu, manquant de peu de délivrer une passe décisive sur un centre menaçant à la 70e minute.

À la 77e minute, le joueur égyptien a eu une occasion nette de marquer, après avoir décoché une frappe puissante qui est passée à côté du poteau.