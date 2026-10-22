Le club turc de Trabzonspor a signé une victoire méritée face à son homologue écossais du Hearts sur le score de 2-0, lors du match disputé ce mercredi soir, dans le cadre de la deuxième journée de l'UEFA Europa Conference League.

Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par la star égyptienne Mohamed Salah à la 32e minute sur penalty, et par le Brésilien Francolino à la 58e minute du match.

Le premier but est intervenu après un penalty obtenu par Trabzonspor à la suite d'une faute dans la surface de réparation. Mohamed Salah s'est présenté avec assurance et l'a frappé avec puissance à droite du gardien du Hearts, ouvrant le score et offrant l'avantage à son équipe en première période.

En seconde période, le club turc a poursuivi sa pression, jusqu'à réussir à creuser son avance avec le deuxième but à la 58e minute, à l'issue d'une attaque construite au cours de laquelle Salah a adressé à son coéquipier une passe décisive qui a trouvé Francolino dans la surface de réparation. Ce dernier n'a pas hésité à la loger au fond des filets, confirmant la supériorité des locaux.

La 71e minute a été marquée par la sortie de la star égyptienne Mohamed Salah de la pelouse, après qu'il eut livré un grand match et signé la première empreinte dans la victoire de son équipe. L'entraîneur de Trabzonspor a ainsi fait entrer Ozan Tufan à la place du Pharaon.

Avec cette victoire, Trabzonspor porte son total à 6 points en deux succès consécutifs, et occupe la troisième place au classement de l'UEFA Europa Conference League avec 6 buts marqués et 2 encaissés, soit une différence de +4, derrière le leader Lugano à la différence de buts.

En revanche, le total du Hearts reste bloqué à un seul point, fruit d'un nul et d'une défaite, et le club occupe la vingt-troisième place au classement, après avoir inscrit un but et en avoir encaissé 3, soit une différence de -2.

Trabzonspor a reçu un coup douloureux dans le temps additionnel, après que l'arbitre de la rencontre eut brandi un carton rouge à l'encontre de son défenseur Sidney Lopes Cabral à la 90e+5 minute, ce qui prive officiellement le joueur du prochain duel très attendu face au club allemand de Fribourg lors de la prochaine journée de l'UEFA Europa Conference League.

Le match nul vierge a conclu le duel entre le club tchèque du Jablonec et son hôte Brighton, lors de la rencontre qui les a opposés dans le cadre de la deuxième journée de l'UEFA Europa Conference League.

Les deux équipes ont échoué à faire trembler les filets durant les 90 minutes, repartant chacune avec un seul point, dans un match qui a vu un relatif ascendant de Brighton sans réelle traduction au niveau du résultat.

Avec ce match nul, Brighton porte son total à 4 points et se classe cinquième au classement de la compétition, restant ainsi parmi les équipes de tête en lice pour la qualification directe.

Le club grec du Panathinaïkos a écrasé son hôte kazakh du Kairat Almaty sur le score de cinq buts à un, lors de la rencontre qui les a opposés dans le cadre de l'UEFA Europa Conference League.

Les visiteurs ont ouvert le festival de buts très tôt par l'intermédiaire de Vicente Taborda à la 6e minute, avant que Cyril Dessers n'ajoute deux buts aux 24e minute sur penalty et 47e, puis Kings Kangwa a renforcé l'avance avec le quatrième but à la 57e minute, et Erlin Rastoder a clôturé le cinq à rien à la 75e minute.

De son côté, le joueur Ismail Bekbolat a inscrit un but pour l'honneur en faveur des locaux à la 79e minute.



