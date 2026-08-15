Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50

Traduit par

En vidéo : Salah débute son parcours avec Trabzonspor par un faux pas précoce

Kasimpasa vs Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Super Lig
M. Salah
Turquie
Égypte

Trabzonspor a débuté son parcours en Süper Lig turque, samedi soir, par un match nul 1-1 sur la pelouse de Kasımpaşa.

Saviolo a inscrit le but de l'ouverture du score en faveur de Trabzonspor à la 43e minute, d'une superbe frappe qui a fini au fond des filets de l'équipe hôte.

Billets pour les matchs de Trabzonspor en championnat de TurquieAchetez votre billet dès maintenant !

Mais Kasımpaşa a obtenu un penalty, transformé avec succès par le joueur Adrian Piędziejczak à la 55e minute.

Europa League Qualification
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
Super Lig
Corum FK crest
Corum FK
COB
Kasimpasa crest
Kasimpasa
KAS

Le match a été marqué par la première apparition de la star égyptienne Mohamed Salah avec son club de Trabzonspor, après avoir rejoint l'équipe cet été.

Salah a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants, avant d'entrer en jeu à la 58e minute à la place de son coéquipier Methan Memaroğlu.

Billets pour les matchs de Trabzonspor en championnat de TurquieAchetez votre billet dès maintenant !

Salah a réussi à se montrer dangereux dès son entrée en jeu, manquant de peu de délivrer une passe décisive sur un centre menaçant à la 70e minute.

À la 77e minute, le joueur égyptien a eu une occasion nette de marquer, après une frappe puissante qui est passée à côté du poteau.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google