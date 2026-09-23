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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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En vidéo : Salah adresse des messages forts depuis le rassemblement de l'Égypte : voici notre prochain objectif

M. Salah
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Qu'a déclaré le capitaine de l'Égypte en présence du ministre des Sports ?

La star Mohamed Salah, capitaine de la sélection égyptienne, a adressé des messages forts et rassurants aux supporters égyptiens, à l'occasion de la présence du docteur Gohar Nabil, ministre de la Jeunesse et des Sports, à l'entraînement de l'Égypte ce mercredi, à quelques jours du début du parcours des éliminatoires.

Les propos de Salah interviennent à un moment particulièrement important, alors que la sélection se prépare à disputer deux confrontations décisives face à l'Angola et au Soudan du Sud les 25 et 29 septembre, lors des première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, avant de conclure son stage par un match amical de haut niveau face à l'Afrique du Sud le 4 octobre.

Le capitaine de l'Égypte a affirmé que la sélection actuelle vit une période de stabilité technique et morale, déclarant : « Nous allons bâtir sur ce qui a été accompli durant la dernière période, nous avons un staff technique stable depuis 3 ans, nous progressons bien et il y a une grande entente entre tout le monde. »

Salah n'a pas oublié de souligner la relation exceptionnelle qui unit la génération actuelle aux supporters, ajoutant : « Nous avons su construire une relation positive et différente avec le peuple égyptien durant la dernière période, et j'espère que cet état d'esprit se poursuivra le plus longtemps possible, car le soutien du peuple fait une grande différence pour nous. »

La star de Liverpool a insisté sur sa pleine confiance dans les capacités de ses coéquipiers, déclarant : « Nous avons des joueurs du plus haut niveau à tous les postes, et nous pouvons atteindre nos objectifs. Notre objectif est de rendre le peuple fier de nous, et si Dieu le veut, la période à venir sera bien meilleure. »

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Salah a conclu son intervention par un message de fidélité aux supporters, dans lequel il a déclaré : « Nous sommes heureux de la relation qui existe actuellement entre la sélection et les supporters, et nous espérons rester à la hauteur de leur confiance et être une source de bonheur pour eux durant la période à venir, par le jeu et les résultats. »

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