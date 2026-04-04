Le Portugais Ruben Neves, milieu de terrain du Al-Hilal, a critiqué l'arbitre du match opposant son équipe à Al-Taawoun dans le championnat saoudien Roshen, affirmant que son équipe était capable de ravir le titre à son voisin et rival de toujours, Al-Nassr.

Al-Hilal a concédé le match nul 2-2 face à Al-Taawoun lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi au stade Kingdom Arena, dans le cadre de la 27e journée du championnat Roshen.

« Après le match, j’ai parlé à l’arbitre d’une faute qu’il n’avait pas sifflée contre Theo (Hernandez) avant le but de Al-Taawoun », a déclaré Neves dans des propos rapportés par le journaliste saoudien Hamad Al-Suwailhi sur son compte officiel sur le site « X ».

Il a ajouté : « (L'arbitre) m'a dit qu'il n'y avait pas de faute, mais maintenant que je la regarde en vidéo devant vous, il y a clairement une faute. Il doit être sûr de sa décision et de ses propos. »

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Concernant le match nul, la star portugaise a déclaré : « Nous devons nous améliorer. Nous ne pouvons pas faire match nul à domicile alors que nous nous battons pour le titre. C'est notre faute. »

Il a ajouté : « Il reste encore des matchs à disputer en championnat et en Ligue des champions d’Asie. Le championnat n’est pas encore terminé, et nous allons nous concentrer sur le prochain match. »

Et de conclure : « Le championnat n’est pas encore terminé, du moins pour nous. Certains pensent peut-être qu’il est terminé, car je constate beaucoup de choses étranges depuis janvier dernier, des choses difficiles à accepter, mais nous nous battrons jusqu’au bout. »

À noter que ce match nul place Al-Hilal à la deuxième place du classement du championnat saoudien avec 65 points, à 5 points du leader Al-Nassr, et devant Al-Ahli, troisième, à la différence de buts.