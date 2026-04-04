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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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En vidéo... Ruben Neves critique l'arbitre du match contre Al-Taawoun... et lance un défi à Al-Nassr

Al Hilal vs Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
Saudi Pro League
Al Nasr FC
R. Neves
Arabie saoudite
Portugal

Le milieu de terrain portugais explose de colère après le match nul

Le Portugais Ruben Neves, milieu de terrain du Al-Hilal, a critiqué l'arbitre du match opposant son équipe à Al-Taawoun dans le championnat saoudien Roshen, affirmant que son équipe était capable de ravir le titre à son voisin et rival de toujours, Al-Nassr.

Al-Hilal a concédé le match nul 2-2 face à Al-Taawoun lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi au stade Kingdom Arena, dans le cadre de la 27e journée du championnat Roshen.

« Après le match, j’ai parlé à l’arbitre d’une faute qu’il n’avait pas sifflée contre Theo (Hernandez) avant le but de Al-Taawoun », a déclaré Neves dans des propos rapportés par le journaliste saoudien Hamad Al-Suwailhi sur son compte officiel sur le site « X ».

Il a ajouté : « (L'arbitre) m'a dit qu'il n'y avait pas de faute, mais maintenant que je la regarde en vidéo devant vous, il y a clairement une faute. Il doit être sûr de sa décision et de ses propos. »

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Concernant le match nul, la star portugaise a déclaré : « Nous devons nous améliorer. Nous ne pouvons pas faire match nul à domicile alors que nous nous battons pour le titre. C'est notre faute. »

Il a ajouté : « Il reste encore des matchs à disputer en championnat et en Ligue des champions d’Asie. Le championnat n’est pas encore terminé, et nous allons nous concentrer sur le prochain match. »

Et de conclure : « Le championnat n’est pas encore terminé, du moins pour nous. Certains pensent peut-être qu’il est terminé, car je constate beaucoup de choses étranges depuis janvier dernier, des choses difficiles à accepter, mais nous nous battrons jusqu’au bout. »

À noter que ce match nul place Al-Hilal à la deuxième place du classement du championnat saoudien avec 65 points, à 5 points du leader Al-Nassr, et devant Al-Ahli, troisième, à la différence de buts.

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