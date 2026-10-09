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Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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En vidéo : Ronaldo pulvérise la légende d'Al-Sahlawi et menace le trône d'Al-Dossari et Al-Soma

C. Ronaldo
M. Al-Sahlawi
O. Al Somah
Salem Mohammed Al-Dossari
A. Hamdallah
Portugal
Arabie saoudite
Syrie
Maroc

La star portugaise continue d'écrire l'histoire

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a dépassé la légende de son prédécesseur Mohammed Al-Sahlawi, après avoir inscrit un but dans les filets d'Al-Diriyah en Roshn Saudi League.

Al-Nassr s'est imposé face à Al-Diriyah sur le score de 3-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce vendredi, sur la pelouse de l'Al-Awwal Park dans la capitale saoudienne Riyad, pour la huitième journée de la Roshn League.

Ronaldo a ouvert le score pour Al-Nassr à la 23e minute de la rencontre, après une frappe puissante de l'ailier français Kingsley Coman, repoussée par le gardien Walid Abdullah, avant que le ballon ne lui parvienne devant le but vide.

Selon le réseau de statistiques « Opta », ce but a propulsé Ronaldo seul à la quatrième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat saoudien depuis l'ère professionnelle, après avoir porté son total à 106 buts, soit un but d'avance sur Mohammed Al-Sahlawi.

La star portugaise a besoin de 8 buts pour partager la troisième place avec l'autre légende Nasser Al-Shamrani, qui a inscrit 114 buts.

Et cela ne s'arrête pas là, puisque Al-Diriyah est la 24e équipe dans les filets de laquelle « Don » marque en championnat saoudien professionnel, le mettant à égalité avec Nasser Al-Shamrani pour ce qui est d'avoir marqué contre le plus grand nombre de clubs.

Seuls 3 joueurs devancent la star portugaise, menés par Salem Al-Dawsari et le Syrien Omar Al-Soma, qui ont marqué dans les filets de 27 équipes, ainsi que le Marocain Abderrazak Hamdallah, qui a marqué contre 26 équipes.

À noter que Ronaldo a inscrit 4 buts lors de la saison en cours de la Roshn Saudi League, le laissant à 7 buts complets derrière l'attaquant anglais Ivan Toney, qui domine le classement des buteurs avec 11 buts.

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