La sélection portugaise a inauguré l'ère de son nouvel entraîneur Jorge Jesus par une victoire difficile et laborieuse, sur le score d'un but à zéro, face à son hôte gallois, dans le cadre des rencontres de la Ligue des nations 2026-2027.

La rencontre, disputée au stade « José Alvalade » de Lisbonne, a eu pour héros João Félix, auteur d'un but, ainsi que Cristiano Ronaldo, qui a gâché une multitude d'occasions.

La frappe missile de Félix sauve la mise

La sélection portugaise a abordé le match avec un pressing offensif écrasant dès la première minute, à la recherche d'un but précoce pour bousculer les plans du pays de Galles.

Le capitaine Cristiano Ronaldo a bien failli ouvrir le score très tôt, à la 9e minute, après une passe soyeuse de João Félix, mais la frappe du « Don » est passée à ras du poteau.

La domination portugaise totale s'est enfin concrétisée à la 21e minute, par un but à l'empreinte saoudienne : Nuno Mendes a subtilisé le ballon avec brio à la défense galloise, avant de le transmettre à João Félix, attaquant d'Al-Nassr, qui a décoché une frappe puissante et imparable, venue loger le ballon dans les filets du pays de Galles, marquant ainsi le premier but de l'ère Jesus.









Après ce but, Ronaldo a poursuivi sa quête personnelle du 980e but de sa carrière légendaire, mais il a manqué trois occasions nettes avant la fin de la première période, entre un coup de pied arrêté et deux occasions dans la surface de réparation, sous le regard médusé des supporters dans les tribunes.

Le feuilleton des occasions manquées par Ronaldo s'est poursuivi jusqu'aux dernières minutes, si bien qu'il n'est pas parvenu à atteindre son 980e but, tandis que l'arbitre a sifflé la fin du match, actant une victoire terne mais précieuse pour le Portugal.

Grâce à ce succès, le Portugal a récolté ses trois premiers points dans son parcours en Ligue des nations et prend provisoirement la tête de son groupe, dans l'attente des résultats des autres rencontres de la journée, tandis que le pays de Galles est reparti bredouille malgré une prestation solide en seconde période.



