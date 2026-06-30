En vidéo : Ronaldo chasse son premier but, tandis que Mbappé demeure le meilleur buteur des phases à élimination directe de la Coupe du monde

Kylian Mbappé, la star de l'équipe de France, est désormais le meilleur buteur de l'histoire des matchs à élimination directe de la Coupe du monde.

Ce mercredi matin, en seizièmes de finale de l’édition en cours, il a inscrit un but contre la Suède, servi par Ousmane Dembélé dans le temps additionnel de la première période.

Le joueur de 27 ans totalise désormais neuf buts en neuf rencontres à élimination directe, devançant ainsi tous les autres joueurs selon les statistiques d’Opta.

Il dépasse ainsi le duo brésilien Leonidas et Ronaldo, bloqués à huit réalisations chacun.

Alors que Mbappé a inscrit son neuvième but en phase à élimination directe, Cristiano Ronaldo, le capitaine du Portugal, est toujours à la recherche de son premier but dans ce type de rencontre, puisqu’il n’a jamais marqué malgré ses huit matchs disputés.

En revanche, Lionel Messi, la star argentine et meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, n’a pour l’instant marqué que 5 buts en 12 matchs, d’après les chiffres de « Mister Chip ».

Avec ce succès, Mbappé totalise désormais 17 buts en Coupe du monde et occupe la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition, à seulement deux unités de Messi, leader avec 19 réalisations.