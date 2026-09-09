En vidéo : Rodgers ironise sur le titre d'homme du match remporté par Palmer

Les minutes qui ont suivi la rencontre entre Chelsea et Leeds United, ce mercredi, en Coupe de la Ligue anglaise, ont été le théâtre d'un échange plein d'humour entre Cole Palmer et son coéquipier Morgan Rogers, après la victoire du club londonien sur le score de 6-3 sur sa pelouse de Stamford Bridge.

Palmer a été désigné homme du match, après avoir inscrit les deux premiers buts de Chelsea, ce qui a poussé Rogers, auteur de 4 passes décisives, à le taquiner devant les caméras en lançant : « Mec, j'ai fait 4 buts, moi ! Je n'y crois pas, c'est de la folie... Il n'a marqué qu'un penalty ! »

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Palmer a répondu à son coéquipier : « C'est moi qui ai lancé la remontada. »

Rogers ne s'est pas arrêté là et a poursuivi ses moqueries sur la désignation de son coéquipier comme homme du match : « C'est de la folie... Ne citez pas mon nom alors, je ne suis qu'un simple spectateur ici ! »

Leeds a ouvert le score à la 23e minute par l'intermédiaire de Tarik Muharemovic, avant que Brenden Aaronson ne double l'avance des visiteurs à la 48e minute, laissant Chelsea, qui avait entamé la rencontre avec une équipe majoritairement composée de remplaçants, face à une tâche difficile au début de la seconde période.

Mais la réaction de Chelsea est venue rapidement, les changements opérés par l'entraîneur Xabi Alonso au début de la seconde période ayant porté leurs fruits, lorsqu'il a fait entrer Morgan Rogers, Reece James, Cole Palmer et Pedro Neto.

Palmer a inscrit le but réduisant l'écart sur penalty, à la 53e minute, puis le même joueur est revenu seulement deux minutes plus tard pour marquer le but de l'égalisation (2-2). La remontée a été parachevée à la 60e minute, lorsque Pedro Neto a inscrit le troisième but de Chelsea, avant que Danny Welbeck n'ajoute le quatrième à la 65e minute.

Les visiteurs n'ont pas longtemps savouré le but réduisant l'écart (4-3) de Dominic Calvert-Lewin, Valentin Barco ayant ramené l'écart à deux buts à la 80e minute, en inscrivant le cinquième but de Chelsea, avant que Danny Welbeck ne clôture ce festival de six buts à la 90e+4, signant son deuxième but de la rencontre.

Chelsea avait atteint le troisième tour de la Coupe de la Ligue, après sa victoire sur Luton Town (2-0), tandis que Leeds s'était qualifié pour ce même tour, grâce à sa victoire sur Nottingham Forest sur le même score.

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