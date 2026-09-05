En vidéo : Richard Ríos : Al-Ittihad est le club du peuple, et je sacrifierai ma vie pour lui

Le Colombien Richard Ríos, nouveau milieu de terrain d'Al-Ittihad, a adressé un message émouvant aux supporters du club après son arrivée, affirmant qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour l'équipe.

Ríos a rejoint Al-Ittihad lors de l'actuel mercato estival, en provenance de Benfica sous la forme d'un prêt d'une saison, le club saoudien prenant en charge l'intégralité de son salaire, sans option d'achat.

Ríos a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne YouTube d'Al-Ittihad : « Je suis très heureux de cette opportunité de représenter ce club prestigieux, qui m'a choisi en reconnaissance de ma personne, de mon travail et de ce que je peux apporter à l'équipe. »

Il a ajouté : « C'est l'une des raisons qui m'ont le plus encouragé à venir : les gens, les supporters et le soutien qu'ils m'ont apporté avant même mon arrivée, puisqu'ils réclamaient ma signature et souhaitaient ma venue. »

Il a poursuivi : « Cela a été une grande source de motivation pour moi, et je suis très reconnaissant envers les supporters pour leur soutien et l'affection dont ils nous entourent, ma famille et moi, avant même mon arrivée. J'ai eu le sentiment d'être l'un des leurs, et c'est ce qui m'a encouragé. J'en suis très heureux. »

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Il a enchaîné : « Le fait que mon nom ait été proposé pour rejoindre l'équipe a été une chose très importante, qui m'a donné une grande motivation, d'autant plus au regard de l'histoire du club que j'ai découverte, et qui m'a également beaucoup motivé. »

Il a continué : « Ce qui m'a le plus attiré vers Al-Ittihad, c'est que c'est le club du peuple, un club issu du quartier, ce qui me correspond et me représente, que ce soit en tant que Colombien ou au regard de mon enfance et des années que j'ai passées au Brésil. »

Il a développé : « Je suis l'un des gens du peuple, et les gens comptent énormément pour moi, c'est ce qui m'a encouragé à venir : le club et ses supporters ne font qu'un. »

Il a ajouté : « Je ressens un immense soutien de la part des supporters, et je le leur rendrai par ce que je proposerai sur le terrain, avec un esprit combatif, en donnant tout ce que j'ai à chaque entraînement et à chaque match. C'est ma personnalité. »

Il a conclu : « Je suis un joueur qui n'abandonne jamais, qui donne tout sur le terrain, et qui est prêt à sacrifier sa vie pour ses coéquipiers et pour le club. C'est ce que je vais faire, et je pense que les gens me connaîtront pour mon esprit combatif, ma force et les efforts que je fournis sur le terrain. »

À noter que Ríos pourrait faire ses débuts avec Al-Ittihad ce samedi soir, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lorsque sa nouvelle équipe recevra son rival traditionnel Al-Nassr, lors de la cinquième journée de la Roshn League.