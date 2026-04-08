Le Norvégien Alexander Sørloth, star de l’Atlético de Madrid, a brillé lors du choc face au FC Barcelone en inscrivant un but décisif qui a ravivé la confiance des supporters « rojiblancos » tout en assombrissant considérablement les espoirs « blaugranas » de qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Les Colchoneros menaient déjà grâce à Julián Álvarez et défendaient farouchement leur avantage, surtout après l’expulsion du jeune défenseur Pau Cubarsi en première période, qui contraignait les Blaugranas à jouer à dix.

Alors que les locaux dominaient relativement le match, le coup de grâce est survenu lorsque Antoine Griezmann a adressé une passe astucieuse à l’ailier gauche Matteo Ruggeri, qui a envoyé un centre précis vers le premier poteau. Sorloth était là au rendez-vous pour envoyer le ballon au fond des filets d’un coup de pied droit, inscrivant ainsi le deuxième but de l’Atlético.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, ce but rappelle aux supporters colchoneros le souvenir encore frais du coup de théâtre vécu la saison passée au stade de Montjuïc, lorsque le Norvégien avait déjà frappé dans le temps additionnel pour offrir une victoire aussi inattendue que précieuse. renversant ainsi la situation face au Barça. La rencontre s’était conclue sur le score de 2-1, permettant à l’Atlético de boucler l’année 2024 en tête de la Liga.

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Depuis ce coup d’éclat, le Barça est devenu la « victime préférée » de l’avant-centre norvégien : il a déjà inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives contre les Blaugranas, soit le même total que face à la Real Sociedad et au Rayo Vallecano (7 réalisations dans chaque cas), mais il a délivré moins de passes décisives face à ces deux formations.

Il s’agit d’ailleurs de son premier but contre le Barça cette saison, alors qu’il était jusqu’ici le seul avant-centre de l’effectif madrilène à ne pas avoir encore fait trembler les filets blaugranas. Julian Álvarez, Griezmann et Lukman avaient déjà frappé en Coupe du Roi, tandis que Baena et Giuliano s’étaient illustrés en Liga. Au-delà des statistiques, la rencontre promet d’être électrique : le climat tendu autour du Camp Nou, pointé par Diego Simeone, pourrait même influencer l’arbitrage. Les Blaugranas, déterminés à préserver leur invincibilité à domicile, s’appuieront sur la fougue de Pedri et la sagesse de Busquets pour contenir la furia colchonera. Les Atléticos, eux, misent sur l’expérience de Koke et la solidité défensive de Giménez pour contrer les offensives catalanes. Dans ce contexte, chaque duel compte : les duels aériens entre Araújo et Morata, les courses entre Gavi et De Paul, sans oublier la bataille des ailes entre Raphinha et Carrasco. Si le score reste ouvert, une chose est sûre : le vainqueur de cette confrontation prendra une option sérieuse sur les places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions.