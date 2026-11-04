En vidéo : réveil turc, Fenerbahçe fait tomber Liverpool en 6 minutes

Fenerbahçe a décroché une victoire palpitante face à son hôte Liverpool, les Turcs ayant renversé leur retard de (2-1) pour s'imposer (3-2) en l'espace de 6 minutes, ce mercredi, au stade Chobani dans la ville d'Istanbul, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions.

Avec ce résultat, Liverpool stagne à 9 points, à la cinquième place du classement de la compétition, tandis que Fenerbahçe porte son total à 5 points, à la 19e place.

À la 25e minute, Liverpool a ouvert le score par une frappe puissante du jeune joueur anglais Trey Nyoni, qui a été déviée par un joueur de Fenerbahçe et a changé de trajectoire, avant de finir au fond des filets.

À lire aussi

Le représentant du Maroc au Ballon d'Or : certains ont tenté de me pousser à choisir un joueur autre que Hakimi

L'ancien porte-parole de Barcelone : le bilan de 13-5 dans les titres étouffe le Real Madrid

Il n'a fallu que 4 minutes pour que l'ancien joueur de Manchester United, Mason Greenwood, égalise de la même manière pour l'équipe turque, lorsqu'il a tiré un coup franc direct qui a heurté le mur et trompé le gardien Alisson Becker, portant le score à (1-1) à la 29e minute.

L'équipe anglaise a largement dominé la possession lors de la première période, avec un taux de possession atteignant 69 %, contre 31 % pour Fenerbahçe.

Mais les tentatives au but ont été presque équilibrées, Liverpool ayant frappé 9 fois, dont une entre la transversale et les montants, tandis que les locaux ont frappé 8 ballons, dont 2 dans le cadre du but.

En seconde période, l'équipe anglaise a exercé un fort pressing, et Alexander Isak a inscrit le deuxième but de Liverpool, à la 69e minute, mais Fenerbahçe a rapidement répliqué par deux buts, aux 73e et 79e minutes, par l'intermédiaire d'Archie Brown et de Vedat Muriqi respectivement.

Liverpool a tenté avec force de revenir au score, durant les minutes restantes du match, mais la défense turque était à l'affût, permettant à Fenerbahçe de sortir vainqueur (3-2).