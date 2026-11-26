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La Ligue Europa a vécu ce jeudi soir une soirée exceptionnelle, marquée par deux résultats retentissants. Milan a renversé un retard de deux buts pour s'imposer 4-2 face à l'Olympiakos à Athènes, tandis que le Viktoria Plzen a écrasé Benfica 4-0 à domicile. Des résultats qui bouleversent le classement et relancent la lutte pour les billets qualificatifs pour les huitièmes de finale.

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Milan signe une remontada historique

L'Olympiakos recevait Milan pour un choc de Ligue Europa, dans une ambiance bouillante et devant un public enthousiaste. Les locaux abordaient la rencontre avec un seul objectif : gagner et faire plaisir à leurs supporters.

Le match a idéalement commencé pour l'Olympiakos. Le premier but est tombé de manière étrange à la 31e minute, lorsque le gardien milanais Mike Maignan a marqué contre son camp, offrant l'avantage aux locaux et faisant exploser de joie les tribunes.

L'Olympiakos n'a pas attendu longtemps pour creuser l'écart. À la 49e minute, en début de seconde période, Jota Silva a inscrit le deuxième but sur une passe de Remo Freuler. À 2-0, tout le monde pensait que le match était plié et que Milan se dirigeait vers une lourde défaite.

Mais rien n'est impossible dans le football, et Milan ne lâche jamais rien. La remontée a débuté à la 56e minute, quand Omari Hutchinson a marqué le premier but des Rossoneri, réduisant l'écart à 2-1 et redonnant espoir à son équipe.

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Sept minutes plus tard seulement, Alfadio Cissé a égalisé sur une passe de Hutchinson lui-même. À 2-2, le match a basculé, et les tribunes sont passées de la joie au silence et à la tension.

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Milan ne s'est pas arrêté là et a maintenu une forte pression, jusqu'au tournant de la rencontre à la 71e minute. Entré à la place de Gonçalo Ramos, Christian Pulisic a inscrit le troisième but, donnant l'avantage 3-2 à son équipe et parachevant une remontada historique en seulement 15 minutes.

Alors que tout le monde pensait le match terminé et le résultat acquis, Diego Moreira a écrit le dernier chapitre de l'histoire. À la 90e+5, Moreira a profité d'un ballon décisif dans la surface de réparation pour le placer avec beaucoup d'assurance au fond des filets. Ce but tardif a enflammé les tribunes et a complètement renversé la situation.

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Après ce résultat, l'Olympiakos occupe la neuvième place avec 10 points, grâce à 3 victoires, un nul et une défaite, tandis que Milan pointe au 20e rang avec 6 points, après deux victoires et 3 défaites.

Benfica corrigé par quatre buts

Dans une autre rencontre de cette même journée, le Viktoria Plzen recevait Benfica et a signé une victoire historique et écrasante sur le score de 4-0.

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Plzen a démarré fort et a imposé son rythme dès les premières minutes. Le premier but est arrivé à la 30e minute : Patrik Hrošovský a conclu une passe de Lukáš Červ, enflammant le stade et donnant à tous le sentiment qu'une soirée spéciale se préparait.

Les locaux n'ont pas attendu longtemps pour doubler la mise. À la 43e minute, Prince Kwabena Adu a inscrit le deuxième but sur une passe de Christophe Kabongo, confirmant la supériorité de Plzen et plaçant Benfica dans une position très délicate avant la pause.

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Avant même que Benfica ne reprenne son souffle, le coup de grâce est tombé à la 45e minute : Kabongo lui-même a marqué le troisième but, envoyant les équipes aux vestiaires sur le score de 3-0, devant des joueurs et des supporters de Benfica totalement sidérés.

Au retour des vestiaires, Plzen ne s'est pas arrêté et a poursuivi sa démonstration. Une minute seulement après la reprise, à la 46e minute précisément, Kabongo a de nouveau frappé sur une passe de Hrošovský, signant un doublé et transformant la rencontre en festival offensif à Plzen.

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Malgré ce résultat, Benfica occupe désormais la cinquième place avec 12 points, tandis que le Viktoria Plzen se classe 19e avec 6 points.