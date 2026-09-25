En vidéo : regardez la France. Walid Al-Faraj : quel est le problème avec la naturalisation des joueurs ?

Le journaliste saoudien Walid Al-Farraj estime que les sélections arabes sont en droit de naturaliser des joueurs étrangers, soulignant que des sélections européennes comme la France et l'Angleterre le font.

Al-Farraj a déclaré, dans son émission sur la chaîne « Rotana Khalijia » : « Quel est le problème avec la naturalisation de joueurs par les Émirats arabes unis ? Du moment que le joueur possède la nationalité du pays, je ne vois aucun obstacle à ce qu'il le représente. »

Le journaliste saoudien s'est interrogé : « Pourquoi revenir aux origines de chaque joueur et à son lieu de naissance ? »

Il a poursuivi : « Ils critiquaient auparavant la naturalisation de joueurs par la sélection du Qatar, et aujourd'hui c'est celle des Émirats arabes unis. Personnellement, je n'y vois aucun problème. »

Al-Farraj a conclu ses propos en évoquant d'autres sélections qui naturalisent des joueurs, comme la France, l'Angleterre et les États-Unis, précisant : « Tous les joueurs de la sélection française sont-ils nés à Paris ? Non, la plupart d'entre eux viennent de pays francophones. »

Les propos d'Al-Farraj interviennent après que la sélection émiratie, qui participe à la Coupe du Golfe arabe « Gulf Cup 27 », a naturalisé plus d'un joueur, alors que des rumeurs circulent au sujet de la naturalisation du Brésilien Malcom, l'ancien joueur d'Al-Hilal, passé à Al-Jazira aux Émirats arabes unis l'été dernier.