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Le but du Portugais Samú Costa contre Al-Hazm n'a pas seulement permis à Al-Nassr de prendre l'avantage dans ce duel. Il a aussi offert un nouvel exploit historique au club jaune, qui signe un record inédit dans l'histoire du championnat professionnel saoudien.

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Costa a inscrit le premier but d'Al-Nassr à la 25e minute de la rencontre qui oppose les deux équipes ce samedi, dans le cadre de la 13e journée de Roshn Saudi League. L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) est ensuite intervenue pour revoir l'action, avant de valider le but à la 26e minute, permettant aux joueurs d'Al-Nassr de célébrer l'ouverture du score à l'extérieur.

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Mais la véritable valeur de ce but dépasse le simple tableau d'affichage. Selon Opta, spécialiste des statistiques du football, Al-Nassr est devenu la première équipe de l'histoire du championnat professionnel saoudien à marquer lors de 100 matchs consécutifs, un record qu'aucun club n'avait jamais atteint dans la compétition.

D'après les statistiques d'Opta, cette série historique d'Al-Nassr a débuté en décembre 2023, lors du match face à Al-Riyadh. L'équipe a ensuite continué à trouver le chemin des filets match après match, jusqu'à atteindre la barre des 100 rencontres face à Al-Hazm.

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Ce chiffre exceptionnel illustre la constance offensive qu'Al-Nassr impose depuis longtemps, ainsi que sa capacité à trouver le chemin du but contre tous ses adversaires, à domicile comme à l'extérieur. Le club détient ainsi seul un exploit sans précédent dans l'histoire du championnat.

Ce record intervient alors qu'Al-Nassr compte dans ses rangs plusieurs des plus grands noms offensifs, emmenés par le Portugais Cristiano Ronaldo, son compatriote João Félix et le Sénégalais Sadio Mané, ainsi que d'autres éléments qui ont contribué à maintenir l'efficacité offensive de l'équipe.

Le but de Samú Costa contre Al-Hazm restera donc comme une étape historique dans le parcours d'Al-Nassr en Roshn Saudi League. Il n'a pas seulement donné l'avantage à son équipe dans la rencontre : il a aussi scellé un exploit offensif qu'aucune autre équipe n'a réalisé depuis la création du championnat professionnel saoudien.