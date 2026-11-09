Le Barça a récolté les trois points sur la pelouse du Wanda Metropolitano, s'est emparé de la tête du classement, et tout le monde a célébré cette remontée historique face à l'Atlético Madrid. Tout le monde sauf un.

Raphinha, le capitaine du Barça, a été le premier à quitter le vestiaire, seul, le regard tourné vers le sol, le visage renfrogné, comme s'il avait perdu le match plutôt que de l'avoir gagné.

Une seule image captée par les caméras après la rencontre a suffi à révéler que la fin du match n'avait pas été faite que de célébrations dans le camp blaugrana. Alors, qu'est-il arrivé au capitaine du Barça ?

Le moment de colère

Selon le site catalan « 3Cat », Raphinha n'était pas heureux, ce qui tranchait avec la joie du reste de ses coéquipiers. Sur certaines images, il apparaît en colère, le visage renfrogné.

La raison, selon la source, remonte à la dernière action, une minute avant la fin du match, lorsque le Barça a obtenu un coup franc. Il fallait conserver le ballon et tuer le temps, mais le Brésilien a décidé de frapper le coup franc lui-même.

Cette décision n'a pas plu à ses coéquipiers : Pedri, Lamine Yamal et Frenkie de Jong sont venus le réprimander, lui expliquant que l'équipe avait besoin de conserver le ballon et non de prendre le risque d'une frappe susceptible de redonner le ballon à l'Atlético.

Des tentatives d'apaisement vaines

Raphinha n'était pas dans son assiette, et même s'il n'a cessé d'essayer tout au long du match, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite, et sa performance n'a pas été à son meilleur niveau.

Certains de ses coéquipiers se sont approchés de lui, comme Joan García et Eric García, mais ils n'ont pas réussi à améliorer son humeur.

Il a été le premier à quitter le vestiaire, le regard tourné vers le sol, seul, dans une image fugace après que le Barça eut assuré sa place de leader du championnat.

Le contrôle antidopage accentue la tension

De plus, Raphinha a dû se soumettre à un contrôle antidopage à un moment où il n'était pas de bonne humeur, ce qui a accru sa tension après le match.

Ainsi, tandis que le Barça célébrait sa place de leader de la Liga et une remontée historique face à l'Atlético, son capitaine vivait une soirée totalement différente : une soirée de colère, de reproches et de solitude.