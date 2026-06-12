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Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En vidéo : Que se passe-t-il à Toronto ? Le Canada fait sensation en Coupe du monde avec un début de tournoi enchanteur

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Canada vs Bosnie Hérzégovine
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Inauguration officielle au stade « BMO Field »

La cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026, qui se tient au Canada, a commencé par un spectacle époustouflant salué par le public présent et les téléspectateurs du monde entier.

Au BMO Field de Toronto, la cérémonie a commencé par des performances artistiques et culturelles exceptionnelles, mariant le patrimoine canadien authentique à des technologies de pointe pour un spectacle visuel et artistique qui a surpassé les attentes.

Dédiée à la première Coupe du monde de l’histoire coorganisée par trois nations – le Canada, les États-Unis et le Mexique –, la cérémonie a mis en lumière la diversité culturelle canadienne grâce à la présence marquante d’artistes et de groupes autochtones, ainsi qu’à des spectacles grandioses et à des effets visuels de pointe.

Les premières séquences ont déclenché l’enthousiasme des spectateurs, qui ont salué un spectacle « époustouflant » et « exceptionnel », dans une ambiance festive communicative, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’arène.

Ce show spectaculaire annonce en fanfare le coup d’envoi de la plus grande compétition de l’histoire du football, dont les rencontres se disputeront pour la première fois dans trois pays. Il doit se poursuivre pendant plusieurs heures, avec une succession de performances musicales et artistiques, jusqu’au coup d’envoi du match d’ouverture.

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