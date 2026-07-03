Les supporters de Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, ont vivement réagi à l’image où l’on voit le joueur murmurer « Bismillah » au moment d’inscrire son but face à la Croatie lors de la Coupe du monde 2026.

Il a ainsi mis fin à une longue période de disette en inscrivant son premier but en phase à élimination directe de la Coupe du monde, trouvant la faille dès les seizièmes de finale face à la Croatie, tôt ce vendredi matin. Le match s’est conclu sur une victoire 2-1 du Portugal, qui affrontera l’Espagne en huitièmes de finale.

Le but de Ronaldo est intervenu sur penalty à la 68e minute, transformé d’une frappe puissante au milieu des filets croates.

Les caméras ont capté le joueur murmurant « Bismillah, Bismillah » juste avant de transformer la sentence, un geste que nombre d’observateurs ont interprété comme le signe de son ouverture à la culture islamique après plus de trois ans passés à Riyad.

Si la star portugaise a déjà récité la basmala avant d’exécuter un coup franc, la séquence a cette fois fait le buzz en quelques secondes sur les réseaux sociaux.

A-t-il vraiment prononcé « Bismillah » ?

Certains observateurs ont toutefois douté de la véracité de cette séquence et ont exprimé leurs réserves sur les réseaux sociaux.

Une séquence largement célébrée

De nombreux supporters musulmans ont salué ce geste et l’ont diffusé sous plusieurs angles.

Certains se demandent même s’il pourrait se convertir à l’islam.

De son côté, le compte de Khaled Al-Kouari a formulé le vœu de le voir se convertir à l’islam en publiant : « Ô Allah, guide-le vers l’islam », tandis qu’un autre internaute ajoutait : « Je demande à Allah de guider son cœur vers l’islam ».

Ce n’est pas la première fois

Pour rappel, comme l’a souligné un internaute sous le pseudonyme « Mustafa », la séquence n’est pas nouvelle : « El Don » prononce régulièrement « Bismillah » avant de frapper au but avec Al-Nassr en Saudi Pro League.