Un journaliste saoudien a révélé la vérité sur les informations faisant état d'un possible limogeage du Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, après le report de la Coupe d'Asie des nations 2027.

La Confédération asiatique de football a annoncé, avant-hier mardi matin, le report de la Coupe d'Asie des nations, qui devait débuter en janvier 2027, pour qu'elle se tienne à partir du mois de décembre de la même année.

Des rapports de presse ont indiqué que la Fédération saoudienne de football envisageait de limoger Donis et d'engager un nouveau sélectionneur pour diriger l'équipe première lors de la Coupe d'Asie des nations 2027, à la fin de l'année prochaine.

Cependant, le journaliste saoudien Badr Al-Saqri a démenti ces informations, dans des déclarations à l'émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 ».

Prochains matchs KSA Matchs Amicaux 09:30 CDS

Al-Saqri a déclaré à ce sujet : « J'ai contacté des responsables de la Fédération saoudienne de football pour les interroger sur l'avenir de Donis, et la réponse a été qu'ils n'envisagent absolument pas de le démettre de ses fonctions. »

Il a ajouté : « La Fédération saoudienne de football n'envisage pas d'engager un nouveau staff technique, et ce serait une folie si cela se produisait, selon les déclarations de cette même source responsable. »

Et de conclure : « Les responsables ont confirmé que Donis poursuivrait avec l'équipe nationale saoudienne lors du tournoi asiatique, et il n'y aura donc aucun problème pour prolonger d'une année supplémentaire le contrat qui expire avant son début. »

Le contrat de l'entraîneur grec avec l'équipe nationale saoudienne prend fin à la fin du mois de juillet prochain, ce qui a suscité des doutes quant à son maintien, d'autant plus que certaines informations précédentes avaient évoqué la possibilité de son départ.

Il convient de rappeler que Donis a pris en charge l'équipe nationale saoudienne avant le début de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et qu'il a fait ses adieux au tournoi dès la phase de groupes, mais qu'il a réussi à la conduire au sacre lors de la Coupe du Golfe arabique « Gulf Cup 27 ».