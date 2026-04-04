En vidéo... Première réaction de Saad Al-Shehri concernant la succession de Renard à la tête de l'équipe nationale saoudienne

Saad Al-Shehri, l'entraîneur de l'équipe d'Al-Ittihad, s'est exprimé pour la première fois sur les rumeurs le donnant comme futur sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, en remplacement du Français Hervé Renard.

Certaines informations avaient évoqué la possibilité d'un limogeage de Renard avant le début de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, compte tenu de la baisse récente des résultats et du niveau des « Verts », plusieurs noms ayant été avancés pour lui succéder, dont celui de Saad Al-Shehri.

Samedi, lors d’une conférence de presse avant le match contre Al-Qadisiyah dans le championnat Roshen, Al-Shahri a déclaré, selon le journal saoudien « Al-Sharq Al-Awsat » : « Je n’ai reçu aucune proposition pour diriger la sélection saoudienne dans les prochains mois. »

Il a ajouté : « Il y a une chose importante que je dois dire, c'est que je ne permettrai en aucun cas que des informations erronées soient diffusées, qui porteraient atteinte à mon patriotisme et à mon attachement à l'équipe nationale, car je suis à sa disposition à tout moment. »

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Il a précisé : « Des informations ont circulé selon lesquelles j’aurais refusé d’entraîner la sélection saoudienne, ce qui est totalement faux. Mais l’entraîneur de la sélection est en place, et nous le soutenons tous, ainsi que les joueurs de la sélection, afin qu’ils réalisent une bonne performance lors de la Coupe du monde. »

Il a conclu : « Je me concentre actuellement sur le club Al-Ittihad, mais si mon pays a besoin de moi, où que ce soit et dans n’importe quel domaine, je suis présent et toujours prêt à me mettre au service de mon pays. »

Concernant le récent recul de l’équipe nationale saoudienne, et la question de savoir si cela est dû au manque de participation des joueurs locaux, il a répondu : « Il est impossible de déterminer précisément où se situe le problème, mais j’ai remporté la Coupe d’Asie et je me suis qualifié pour les Jeux olympiques avec l’équipe olympique dans les mêmes conditions. »

Il a ajouté : « Les joueurs ne jouaient pas autant qu’aujourd’hui, mais ils s’entraînent désormais avec huit étrangers de très haut niveau. On ne peut donc pas affirmer avec certitude où se situe le problème, d’autant plus que la sélection saoudienne s’est déjà qualifiée à juste titre pour les Coupes du monde 2018 et 2022. »

Il a conclu : « Il est vrai que nous n’avons pas remporté de titres, mais cela tient à la force de la concurrence. Il y a des équipes puissantes qui n’ont pas remporté la Coupe d’Asie, on ne peut donc pas porter de jugement définitif, d’autant plus que l’équipe saoudienne a récemment réalisé certains exploits, dont la qualification pour la Coupe du monde. »