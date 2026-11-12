En vidéo : Prague vit une nuit de folie, l'Espagne impose sa domination et poursuit sa série de victoires

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Lors d'une soirée peu ordinaire à Prague, l'Espagne s'est imposée difficilement face à la République tchèque sur le score de deux buts à zéro, dans un match qui avait tout : domination espagnole, penalty controversé, but refusé, occasion tchèque qui a failli renverser la table, et une expulsion qui a fait basculer le rapport de force de la rencontre.

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Une nouvelle victoire qui a confirmé que le champion du monde ne connaît que le langage du succès, même lorsque les chemins pour y parvenir sont étranges, en tête du classement de son groupe avec 15 points (un sans-faute), tandis que la République tchèque se retrouve dans une situation vraiment délicate, puisqu'elle ferme la marche sans le moindre point.

Première période : domination espagnole

L'Espagne a entamé la rencontre avec un pressing évident, imposant sa mainmise sur le milieu de terrain, monopolisant le ballon et tentant d'imposer son rythme habituel dès les premiers instants.

Malgré les tentatives répétées de la Roja pour percer la défense tchèque bien organisée, le score vierge a longtemps prévalu, la défense tchèque étant intervenue à plus d'une reprise pour sauver ses buts de tentatives dangereuses, dont la plus marquante fut celle de Ferran Torres, l'un des joueurs les plus actifs de la sélection espagnole.

Tout a changé lorsque le joueur tchèque Ambros a contrôlé de la main un ballon aérien à l'intérieur de la surface de réparation, l'un des penalties les plus stupides de l'année. Le ballon l'a touché près du coude, et il a profité de ce contact pour amortir le ballon et l'éloigner, un geste que personne n'a remarqué sur le terrain, mais que l'assistance vidéo à l'arbitrage a relevé.

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Après avoir revu l'action sur l'écran, l'arbitre monténégrin Nikola Dabanović n'a pas hésité à accorder le penalty. À la 39e minute, Alex Baena s'est présenté pour le tirer et l'a frappé avec beaucoup d'assurance, inscrivant le premier but de l'Espagne et déclenchant la liesse de la Roja. La première période s'est achevée sur l'avantage espagnol d'un but à zéro, au cours d'une mi-temps où la sélection a confirmé sa supériorité historique sur la République tchèque sur son terrain.

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Deuxième période : tentatives tchèques

La seconde période a débuté avec davantage d'enthousiasme, tout le monde pensant que l'Espagne avait inscrit le deuxième but après que les filets tchèques eurent de nouveau tremblé, mais la joie espagnole n'a pas été complète, l'arbitre ayant annulé le but pour hors-jeu, de sorte que l'avance s'est maintenue à un seul but.

La République tchèque n'a pas baissé les bras et s'est procuré une occasion dangereuse qui a failli lui offrir le but égalisateur et ramener la rencontre à la case départ, une occasion qui a prouvé que la sélection tchèque, bien qu'éliminée de la compétition, possédait toujours l'esprit combatif et la volonté d'obtenir un résultat positif devant son public.

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Mais le coup le plus dur pour la République tchèque est survenu lorsque l'arbitre a brandi un carton rouge à l'encontre de Krejčí, le défenseur de la sélection tchèque, obligeant les joueurs locaux à terminer la rencontre à dix.

Cette expulsion a accru les difficultés de la République tchèque et a offert à l'Espagne un avantage numérique et moral dans les dernières minutes. Une fois de plus, le gardien Unai Simón a été au rendez-vous avec un chiffre remarquable, après être resté calme dans les moments difficiles.

Getty Images

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Le moment qui a tout décidé est survenu dans le temps additionnel, lorsque Marc Bernal a inscrit le deuxième but de l'Espagne à la 90e+6.

Ce but n'était pas qu'un simple but supplémentaire, mais bien le coup de grâce qui a complètement mis fin à la résistance tchèque et confirmé que l'Espagne ne laisse rien au hasard jusqu'au dernier instant.

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Bernal a profité de la confusion dans la défense tchèque après l'expulsion et s'est avancé avec assurance pour placer le ballon au fond des filets, transformant une victoire difficile en un succès confortable, offrant à la Roja trois précieux points et poursuivant sa série de victoires parfaites en Ligue des nations.

Le classement du troisième groupe de la Ligue A reflète l'ampleur de la domination espagnole, l'Espagne occupant la première place avec un sans-faute de 15 points en 5 matchs, après avoir enchaîné 5 victoires consécutives, inscrit 13 buts et en encaissé 5.

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En revanche, la sélection tchèque ferme le classement à la quatrième place sans le moindre point, après avoir perdu l'intégralité de ses cinq matchs, inscrit seulement deux buts et en encaissé 11, se rapprochant ainsi d'une relégation officielle en Ligue B.