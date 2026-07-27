En vidéo : pourquoi Mohamed Salah a-t-il préféré le championnat turc au championnat saoudien ?

Il semble qu'un nouveau chapitre de la carrière footballistique de Mohamed Salah soit sur le point de s'écrire, l'étoile égyptienne se rapprochant de porter le maillot du club turc de Beşiktaş au cours de l'été en cours.

Le club turc a présenté une offre officielle pour recruter Salah dans le cadre d'un transfert libre, avec un contrat de deux ans en vertu duquel il percevrait un salaire annuel estimé à environ 15 millions d'euros.

Dans ce contexte, Amr Al-Rawi, consultant en marketing du championnat anglais, a fait d'importantes déclarations sur la chaîne « Al-Nahar », dans lesquelles il a expliqué les raisons de la préférence de Salah pour cette option.

Al-Rawi a déclaré : « Mohamed Salah souhaite conclure son parcours d'une manière élégante et satisfaisante, d'autant plus qu'il n'a plus besoin d'apporter de nouvelles preuves à qui que ce soit. »

Il a ajouté : « Salah a refusé l'idée de rejoindre un autre club en Premier League, soucieux de préserver son grand héritage en Angleterre et sa bonne relation avec les supporters de Liverpool. »

Al-Rawi a conclu ses déclarations en disant : « Mohamed Salah a écarté l'option du championnat saoudien parce qu'il tient à poursuivre en Europe, ce qui a fait de Beşiktaş la destination idéale pour lui. »