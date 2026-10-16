Le football uruguayen a testé une nouvelle façon de brandir les cartons, à savoir les cartons virtuels, utilisés pour la première fois jeudi lors de la victoire de Nacional face à Rentistas (3-0), en seizièmes de finale de la Coupe d'Uruguay.

L'arbitre Eduardo Varela a utilisé un appareil électronique pour brandir le premier carton jaune de la rencontre, à l'encontre de Juan Pablo Blada à la 12e minute.

À lire aussi

Yamal sur le trône des passeurs décisifs en Ligue des champions : une place de choix pour Diaz

Statistiques de la Ligue des champions : le Real Madrid, roi historique de la remontada, le Barça dauphin

Prochains matchs NAC Primera Division 19:00 MAL

L'appareil ressemble à un téléphone portable ou à une petite tablette électronique, et permet de brandir les cartons jaunes et rouges via un écran et des boutons dédiés.

Mais sa fonction ne se limite pas à remplacer les cartons en carton traditionnels, puisqu'il enregistre automatiquement les sanctions et les envoie au système électronique, ce qui dispense les arbitres de les noter à la main, puis de les saisir électroniquement plus tard.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet de la Fédération uruguayenne de football, en collaboration avec une entreprise technologique, qui vise à enregistrer d'autres événements du match au moment où ils se produisent, comme les changements et les penalties, ces informations devant à l'avenir parvenir directement aux médias. De plus, l'appareil n'a pas besoin d'être connecté à un réseau Wi-Fi.

Cela étant, l'appareil nécessite encore des améliorations, car la couleur du carton n'était pas suffisamment visible de loin lors de sa première apparition, ce qui a provoqué une certaine confusion chez les supporters présents au stade, selon le journal espagnol "Mundo Deportivo".











