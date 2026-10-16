Trabzonspor ne s'est pas contenté de sa victoire spectaculaire à l'extérieur, 4-2 face au club finlandais du KuPS lors de la journée inaugurale de la Ligue Europa Conférence : ses supporters ont laissé une autre empreinte, qui cette fois coûtera au club une facture financière et une sanction attendue de la part de l'UEFA.

À la suite des débordements survenus lors de la rencontre au stade Tammela, dans la ville de Tampere, la radiotélévision publique finlandaise Yle a révélé un rapport accablant sur les dégâts causés à la pelouse par les feux d'artifice et les fumigènes allumés par les supporters du club turc.

Traces de brûlures et sièges brisés

Selon le rapport publié par le site turc "61saat", les fumigènes allumés par les supporters de Trabzonspor dans les tribunes, dont certains ont été jetés sur la pelouse, ont provoqué l'apparition de traces de brûlures bien visibles sur le gazon synthétique du stade Tammela, précisément dans la partie avant des tribunes visiteurs où les supporters de Trabzon étaient rassemblés. Les dégâts ont également touché plusieurs sièges du même secteur.

Trabzonspor va payer

Dans une déclaration officielle à la presse finlandaise, Toni Hevonkorpi, directeur du stade Tammela, a annoncé que les dégâts n'étaient pas graves, mais que la réparation était nécessaire et inévitable.

Hevonkorpi a précisé qu'une petite partie du gazon synthétique serait réparée et que les sièges endommagés seraient remplacés, indiquant que les travaux d'entretien pouvaient être achevés en une seule journée de travail.

Concernant le coût, le responsable finlandais a déclaré que le montant exact serait déterminé après la fin des réparations, mais qu'il s'attendait à ce qu'il se situe autour de quelques milliers d'euros, affirmant que "les frais de réparation seront imputés au club de Trabzonspor par l'intermédiaire de l'Union européenne de football (UEFA)".

Des comportements regrettables

Malgré son mécontentement, le directeur du stade a salué l'ambiance générale, déclarant : "Le stade était totalement plein et une formidable atmosphère de football régnait. L'organisation a été globalement réussie, mais les incidents provoqués par les supporters de l'équipe visiteuse ont été regrettables."

Hevonkorpi a rassuré le public finlandais en affirmant que les dégâts n'empêcheraient pas la tenue du prochain match sur la même pelouse entre Ilves et le SJK, les traces de brûlures étant limitées à une petite zone et le terrain pouvant être utilisé même avant l'achèvement des réparations.

Un avertissement resté lettre morte

Le paradoxe est que ces incidents se sont produits malgré un avertissement officiel émis par Trabzonspor lui-même le 14 octobre, avant la rencontre, dans lequel le club mettait en garde ses supporters contre l'utilisation de fumigènes et de pétards, soulignant qu'il faisait déjà face à des procédures disciplinaires en cours avec l'UEFA et que de telles infractions pouvaient entraîner de lourdes sanctions allant jusqu'à la fermeture du stade.

En dépit de cet avertissement, la rencontre a été interrompue quelques minutes en raison de l'épaisse fumée et des projectiles lancés, transformant la victoire sportive en une facture supplémentaire qui attend le club turc sur le bureau de la commission de discipline, à Nyon.



