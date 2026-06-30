En vidéo : pas de surprise aujourd’hui… Mbappé brille et la France s’impose haut la main pour poursuivre son parcours dans la Coupe du monde

Kylian Mbappé a guidé l’équipe de France vers une victoire aisée 3-0 contre la Suède, ce mercredi matin au stade « MetLife », lors des 32es de finale de la Coupe du monde.

Les Bleus se qualifient ainsi pour les huitièmes de finale, où ils défieront le Paraguay dimanche matin.

Les Bleus évitent ainsi la mauvaise surprise subie par l’Allemagne, sortie dès les 32es par le Paraguay lundi.

Les Bleus deviennent ainsi la deuxième formation européenne à rejoindre les huitièmes, après la Norvège, victorieuse de la Côte d’Ivoire mardi.

Mbappé brise la malédiction du poteau

La rencontre a débuté sur un rythme soutenu, la Suède surprenant même les Bleus par son contre-pressing, ce qui a rendu la première demi-heure très équilibrée.

À la 20^e minute, Kylian Mbappé a reçu une superbe passe en profondeur, s’est retrouvé seul face au but et a facilement trouvé le chemin des filets d’un tir à gauche du gardien, mais l’arbitre a annulé le but pour hors-jeu.

La menace française s’est poursuivie et, à la 31^e minute, Parkola a adressé un centre à ras de terre que Mbappé a repris d’une frappe puissante qui a heurté le poteau droit du but suédois.

Quatre minutes plus tard, Michael Oulissi tentait un superbe ciseau acrobatique qui frappait cette fois le poteau gauche, la pression française restant constante en première période.

Alors que les deux équipes s’apprêtaient à regagner les vestiaires sur un score nul et vierge, Mbappé a finalement ouvert le score juste avant la mi-temps d’une frappe précise dans le coin opposé, servi par Ousmane Dembélé.

La performance de Mbappé est éclatante.

Dès l’entame de la seconde période, la pression française s’intensifie et Barcola double la mise dès la 52^e minute, concluant d’une frappe croisée à l’intérieur de la surface après une perte de concentration de la défense suédoise.

Mbappé a poursuivi son festival en signant son doublé et en offrant le troisième but des Bleus à la 74^e minute, concluant d’une frappe croisée après une passe en profondeur d’Oulissi alors que le gardien sortait à sa rencontre.

À la 84^e minute, Didier Deschamps a remplacé Mbappé par Ryan Cherki.

L’attaquant suédois Victor Giocuris a bien failli sauver l’honneur d’une frappe rasante dans le temps additionnel, mais le gardien tricolore a veillé au grain et préservé son clean sheet.