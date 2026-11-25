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L'AS Roma a retenu la leçon et a évité une nouvelle remontada face à son hôte, le Paris Saint-Germain, en arrachant le match nul 2-2 ce mercredi soir au Parc des Princes, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

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La Roma a ouvert le score dès la 5e minute par Mario Hermoso, mais le Paris Saint-Germain a égalisé grâce à Illia Zabarnyi à la 31e minute.

Le club français a ensuite pris l'avantage grâce au remplaçant Ousmane Dembélé, auteur d'un penalty à la 62e minute, et semblait filer vers la victoire. Mais les visiteurs sont revenus de la même manière à la 87e minute, lorsque le remplaçant Donyell Malen a transformé un autre penalty.

Ce nul spectaculaire intervient alors que la Roma a été battue dans plusieurs grands matchs cette saison, après avoir mené au score avant d'être victime d'une remontada.

Elle avait ainsi mené face au Real Madrid au Stadio Olimpico avant que les Madrilènes ne renversent la situation pour s'imposer 4-3, et elle avait également pris l'avantage contre Manchester United à Old Trafford avant que les Mancuniens ne l'emportent 3-2.

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La série de victoires du PSG s'arrête après un sans-faute lors des 4 premières journées, mais le club parisien grimpe à 13 points à la deuxième place, ce qui assure la première place au Real Madrid, désormais seule équipe à avoir remporté ses 5 premiers matchs cette saison.

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De son côté, la Roma porte son total à 5 points et occupe la 25e place, avec une victoire et deux nuls.

Des surprises dans les compositions

Luis Enrique a dû se passer de ses deux ailiers titulaires, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, tandis que l'entraîneur espagnol a choisi de laisser Dembélé sur le banc, malgré les spéculations d'avant-match sur son retour dans le onze de départ pour la première fois depuis un mois.

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C'est la première fois que le PSG dispute un match de Ligue des champions sans ce trio depuis octobre 2025, lorsque le club français avait battu Barcelone 2-1, selon Stats Foot.

En défense, l'une des principales surprises de la composition parisienne a été la titularisation d'Illia Zabarnyi aux dépens du capitaine Marquinhos, aux côtés de Willian Pacho et Lucas Hernández.

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En prenant part à la rencontre, Achraf Hakimi a atteint sa 84e apparition en compétitions européennes, un record pour un joueur marocain, dépassant ainsi la marque que détenait Hakim Ziyech (83 matchs), selon Stats Foot.

En attaque, Luis Enrique a misé sur Maghnes Akliouche sur l'aile droite, aux côtés de Senny Mayulu et Ferran Torres, dans une composition imposée par l'ampleur des absences qui frappent l'effectif.

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En face, Gian Piero Gasperini a surpris en apportant des changements notables au onze de la Roma, en laissant sur le banc le meilleur buteur de Serie A, Donyell Malen, pourtant auteur de 4 buts lors du dernier match.

La star argentine Paulo Dybala a elle aussi débuté sur le banc, Gasperini s'appuyant sur une jeune ligne offensive emmenée par Santiago Castro, aux côtés de Matías Soulé et Niccolò Pisilli.

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Castro a 22 ans, Soulé 23 ans et Pisilli 22 ans, signe évident de la confiance accordée par l'entraîneur italien à de jeunes joueurs face au tenant du titre de la Ligue des champions.

En défense, Leonardo Balerdi, ancien joueur de Marseille, était absent de l'arrière-garde, tandis qu'Evan Ndicka occupe le poste de défenseur central dans la défense à trois. Le Français Manu Koné, l'un des piliers du milieu romain, débute quant à lui la rencontre comme titulaire.

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Surprise italienne et domination française

Les visiteurs n'ont pas attendu longtemps : quelques minutes seulement après le coup d'envoi, les Romains ont ouvert le score en profitant d'une erreur de Maghnes Akliouche, dont la perte de balle a débouché sur un contre rapide conclu par une frappe d'Hermoso au fond des filets.

Le PSG a réagi après ce but et a rapidement pris les choses en main, imposant sa domination sur le cours du jeu à la recherche de l'égalisation.

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Le club parisien a obtenu ce qu'il voulait à la demi-heure de jeu, sur un corner tiré par Senny Mayulu depuis le côté droit et repris de la tête par Zabarnyi au fond des filets italiens, pour son premier but dans la compétition continentale.

Malgré le peu d'occasions de part et d'autre en première période, le PSG a affiché une domination quasi totale sur le jeu, avec un taux de possession de balle de 72 % à la pause.

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Une période de penalties

Luis Enrique a voulu apporter du sang neuf au retour des vestiaires en faisant entrer Dembélé et Zaïre-Emery à la place de Ferran Torres et Nuno Mendes.

Ces changements ont rapidement porté leurs fruits : moins d'un quart d'heure après la reprise, le PSG a pris l'avantage grâce à un penalty obtenu par Hakimi après une faute du Brésilien Wesley, et transformé avec succès par Dembélé.

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Dembélé porte ainsi son total à 22 buts en Ligue des champions avec le PSG, égalant Neymar à la troisième place du classement des buteurs du club parisien dans la compétition, derrière Kylian Mbappé (42 buts) et Edinson Cavani (30 buts).

Tout comme le PSG avait marqué sur penalty en seconde période, la Roma a égalisé de la même manière, grâce à un penalty obtenu par le club italien pour une main de Vitinha dans la surface, et transformé par le remplaçant Donyell Malen.