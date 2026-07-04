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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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En vidéo : Ounahi inscrit un but historique et offre au Maroc un record sans précédent face au Canada

A. Hakimi
A. Ounahi
Canada vs Maroc
Canada
Maroc
Coupe du monde
Maroc
Canada
É.-U.

Le Maroc a pris le Canada par surprise dès l’entame de la seconde période.

La sélection marocaine a établi deux records historiques en prenant l’avantage sur le Canada grâce à un but d’Ezzedine Ounahi, servi par Achraf Hakimi à la 50^e minute, lors du match disputé ce samedi au stade de Houston, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Grâce à cette passe décisive, Achraf Hakimi totalise désormais 3 passes décisives en Coupe du monde, égalant ainsi le record marocain détenu par El Taher El Khalaj.


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Le but d’Ounahi a par ailleurs permis à la sélection marocaine d’établir un record sans précédent : pour la première fois de son histoire en Coupe du monde, six joueurs différents ont trouvé le chemin des filets pour les « Lions de l’Atlas » lors de cette édition.

Rappelons que les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après avoir battu les Pays-Bas aux tirs au but, à l’issue d’un match nul (1-1) en seizièmes de finale, tandis que le Canada a éliminé l’Afrique du Sud dans les dernières minutes (1-0).


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