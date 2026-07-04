En vidéo : Ounahi inscrit un but historique et offre au Maroc un record sans précédent face au Canada

La sélection marocaine a établi deux records historiques en prenant l’avantage sur le Canada grâce à un but d’Ezzedine Ounahi, servi par Achraf Hakimi à la 50^e minute, lors du match disputé ce samedi au stade de Houston, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Grâce à cette passe décisive, Achraf Hakimi totalise désormais 3 passes décisives en Coupe du monde, égalant ainsi le record marocain détenu par El Taher El Khalaj.





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Le but d’Ounahi a par ailleurs permis à la sélection marocaine d’établir un record sans précédent : pour la première fois de son histoire en Coupe du monde, six joueurs différents ont trouvé le chemin des filets pour les « Lions de l’Atlas » lors de cette édition.

Rappelons que les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après avoir battu les Pays-Bas aux tirs au but, à l’issue d’un match nul (1-1) en seizièmes de finale, tandis que le Canada a éliminé l’Afrique du Sud dans les dernières minutes (1-0).



