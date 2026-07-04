En vidéo, Ounahi explique ce qui s'est passé à la mi-temps pour finalement briser la résistance du Canada

Ezzedine Ounahi, la star de l’équipe nationale marocaine, a exprimé sa joie après avoir contribué à la qualification des Lions de l’Atlas pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Marocains ont validé leur billet pour le prochain tour grâce à une victoire méritée (3-0) face au Canada, concrétisée par un doublé d’Ounahi et une réalisation de Sofiane Rahimi.

«Je suis très heureux d’avoir marqué aujourd’hui, cela n’a pas été facile pour nous», a déclaré Ounahi dans une interview accordée au réseau BeIN Sports.

Il a ajouté : « L’équipe du Canada a tenté de nous mettre en difficulté, surtout en première période, mais, grâce à Dieu, nous avons trouvé les solutions. »

Il a poursuivi : « Cette rencontre va nous faire mûrir et progresser. Elle a prouvé qu’il n’y a pas de match facile dans cette compétition, mais l’essentiel est d’obtenir la qualification. »

Interrogé sur le message délivré à la mi-temps, il a expliqué : « L’entraîneur nous a poussés à trouver des solutions. Nous avons un staff qui travaille dur, et nous estimons avoir bien terminé le match ; nous sommes heureux d’être qualifiés. »

Dans des propos recueillis par le journal « Hesport » sur son compte Instagram, il a également confié : « À la mi-temps, nous avons échangé entre joueurs pour trouver les solutions capables d’inverser la tendance. »

Il a souligné : « Nous avons un staff technique formidable qui travaille dur et sait parfaitement ce qu’il fait. Nous disposons également d’un groupe exceptionnel de joueurs prêts à se battre et à donner le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain. »

Il a ajouté : « Dans une compétition comme la Coupe du monde, il n’y a pas de matchs faciles ni d’équipes faibles. Certains peuvent croire que la qualification est acquise d’avance, mais la réalité rappelle qu’il faut rester concentré et multiplier les efforts à chaque rencontre. »

Il a conclu : « Je tiens à remercier Sa Majesté le Roi pour son soutien et son encouragement constants, ainsi que pour ses conseils et ses directives qui nous poussent toujours à aller de l’avant. Je remercie également tous les supporters marocains. »