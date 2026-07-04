Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

En vidéo, Ounahi explique ce qui s'est passé à la mi-temps pour finalement briser la résistance du Canada

Canada vs Maroc
Canada
Maroc
Coupe du monde
A. Ounahi
Canada
Maroc

Ezzedine Ounahi, la star de l’équipe nationale marocaine, a exprimé sa joie après avoir contribué à la qualification des Lions de l’Atlas pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Marocains ont validé leur billet pour le prochain tour grâce à une victoire méritée (3-0) face au Canada, concrétisée par un doublé d’Ounahi et une réalisation de Sofiane Rahimi.

«Je suis très heureux d’avoir marqué aujourd’hui, cela n’a pas été facile pour nous», a déclaré Ounahi dans une interview accordée au réseau BeIN Sports.

Il a ajouté : « L’équipe du Canada a tenté de nous mettre en difficulté, surtout en première période, mais, grâce à Dieu, nous avons trouvé les solutions. »

Il a poursuivi : « Cette rencontre va nous faire mûrir et progresser. Elle a prouvé qu’il n’y a pas de match facile dans cette compétition, mais l’essentiel est d’obtenir la qualification. »

Coupe du monde
team-logo
À déterminer
À déterminer
Maroc crest
Maroc
MAR

Interrogé sur le message délivré à la mi-temps, il a expliqué : « L’entraîneur nous a poussés à trouver des solutions. Nous avons un staff qui travaille dur, et nous estimons avoir bien terminé le match ; nous sommes heureux d’être qualifiés. »

Dans des propos recueillis par le journal « Hesport » sur son compte Instagram, il a également confié : « À la mi-temps, nous avons échangé entre joueurs pour trouver les solutions capables d’inverser la tendance. »

Il a souligné : « Nous avons un staff technique formidable qui travaille dur et sait parfaitement ce qu’il fait. Nous disposons également d’un groupe exceptionnel de joueurs prêts à se battre et à donner le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain. »

Il a ajouté : « Dans une compétition comme la Coupe du monde, il n’y a pas de matchs faciles ni d’équipes faibles. Certains peuvent croire que la qualification est acquise d’avance, mais la réalité rappelle qu’il faut rester concentré et multiplier les efforts à chaque rencontre. »

Il a conclu : « Je tiens à remercier Sa Majesté le Roi pour son soutien et son encouragement constants, ainsi que pour ses conseils et ses directives qui nous poussent toujours à aller de l’avant. Je remercie également tous les supporters marocains. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google