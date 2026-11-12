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Muhammad Sharaf Eldeen
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En vidéo : Olise punit l'erreur catastrophique de Donnarumma, et l'Italie réplique

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Michael Olise, la star du Bayern Munich, a profité d'une grossière erreur de Gianluigi Donnarumma, le gardien de l'Italie, pour inscrire le but de l'avantage de l'équipe de France ce jeudi soir, au stade San Siro de Milan, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA.

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Le but est survenu à la dixième minute de la rencontre, après une erreur de Donnarumma dans la relance, lors d'une tentative de construction depuis l'arrière, le ballon parvenant directement à Olise qui n'a pas hésité à exploiter le cadeau.

Le Français s'est en effet enfoncé avec le ballon dans la surface de réparation, avant de le loger au fond des filets, offrant ainsi à l'équipe visiteuse une avance précoce.

Cette erreur a plongé Donnarumma, le capitaine de la sélection italienne, dans un grand embarras, lui qui a offert à son adversaire une occasion facile de marquer en début d'un match important sur le plan européen.

Mais son coéquipier, le jeune attaquant Francesco Pio Esposito, a inscrit le but égalisateur pour l'Italie (1-1) à la 26e minute, à la suite d'un centre devant le but de son coéquipier ailier, Nicolò Cambiaghi.

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De son côté, Olise a continué d'afficher des prestations remarquables avec l'équipe de France, après être devenu l'une des armes offensives les plus en vue de l'effectif de l'entraîneur Zinédine Zidane, grâce à sa capacité à faire la différence par le dribble, la passe et le tir, en plus de ses contributions offensives de plus en plus nombreuses.

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L'ancienne star de Crystal Palace a réussi à remporter le prix du meilleur joueur du championnat allemand lors de la saison 2025-2026, et a également dominé le classement des passeurs de la compétition avec 21 passes décisives, en plus de ses contributions offensives en Ligue des champions, qui l'ont placé parmi les meilleurs créateurs de jeu au monde.

L'influence d'Olise ne s'est pas limitée au niveau des clubs, puisqu'il est devenu un élément essentiel de l'équipe de France, et a participé au parcours de son pays à la Coupe du monde 2026, durant laquelle les Bleus ont atteint les demi-finales, égalant par ailleurs le record du nombre de passes décisives dans une même édition du tournoi avec 7 offrandes.

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La rencontre face à l'Italie intervient à un moment important pour l'équipe de France, qui a abordé cette journée en tête du groupe 1 de la première division avec 10 points, après avoir signé trois victoires et un nul lors de ses quatre matchs, tandis que la sélection italienne occupe la troisième place avec 7 points.

Le match aller entre les deux sélections, qui s'est tenu le 2 octobre dernier, s'était achevé sur un nul 1-1, après qu'Olise eut donné l'avantage à la France sur son sol, à la 55e minute, avant qu'Alessandro Bastoni n'arrache l'égalisation pour l'Italie à la 68e minute.

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L'équipe de France cherche à confirmer sa supériorité et à s'assurer la première place du groupe, tandis que la sélection italienne espère profiter des facteurs du terrain et du public pour décrocher la victoire et réduire l'écart avec son adversaire, avant la dernière journée de la phase de groupes.

La sélection belge avait compliqué la tâche de l'Italie, ce jeudi, en s'imposant sur le terrain de la Turquie (2-1), s'emparant ainsi de la deuxième place du groupe avec 9 points, avant de recevoir la Squadra Azzurra lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

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Les règles de qualification prévoient l'accession des deux premières sélections de chaque groupe au quart de finale, ce qui a fait du duel entre la France et l'Italie une lutte directe pour la première place et le maintien dans la compétition.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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