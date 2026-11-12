En vidéo : Olise punit l'erreur catastrophique de Donnarumma, et l'Italie réplique

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Michael Olise, la star du Bayern Munich, a profité d'une grossière erreur de Gianluigi Donnarumma, le gardien de l'Italie, pour inscrire le but de l'avantage de l'équipe de France ce jeudi soir, au stade San Siro de Milan, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA.

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Le but est survenu à la dixième minute de la rencontre, après une erreur de Donnarumma dans la relance, lors d'une tentative de construction depuis l'arrière, le ballon parvenant directement à Olise qui n'a pas hésité à exploiter le cadeau.

Le Français s'est en effet enfoncé avec le ballon dans la surface de réparation, avant de le loger au fond des filets, offrant ainsi à l'équipe visiteuse une avance précoce.

Cette erreur a plongé Donnarumma, le capitaine de la sélection italienne, dans un grand embarras, lui qui a offert à son adversaire une occasion facile de marquer en début d'un match important sur le plan européen.

Mais son coéquipier, le jeune attaquant Francesco Pio Esposito, a inscrit le but égalisateur pour l'Italie (1-1) à la 26e minute, à la suite d'un centre devant le but de son coéquipier ailier, Nicolò Cambiaghi.

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De son côté, Olise a continué d'afficher des prestations remarquables avec l'équipe de France, après être devenu l'une des armes offensives les plus en vue de l'effectif de l'entraîneur Zinédine Zidane, grâce à sa capacité à faire la différence par le dribble, la passe et le tir, en plus de ses contributions offensives de plus en plus nombreuses.

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L'ancienne star de Crystal Palace a réussi à remporter le prix du meilleur joueur du championnat allemand lors de la saison 2025-2026, et a également dominé le classement des passeurs de la compétition avec 21 passes décisives, en plus de ses contributions offensives en Ligue des champions, qui l'ont placé parmi les meilleurs créateurs de jeu au monde.

L'influence d'Olise ne s'est pas limitée au niveau des clubs, puisqu'il est devenu un élément essentiel de l'équipe de France, et a participé au parcours de son pays à la Coupe du monde 2026, durant laquelle les Bleus ont atteint les demi-finales, égalant par ailleurs le record du nombre de passes décisives dans une même édition du tournoi avec 7 offrandes.

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La rencontre face à l'Italie intervient à un moment important pour l'équipe de France, qui a abordé cette journée en tête du groupe 1 de la première division avec 10 points, après avoir signé trois victoires et un nul lors de ses quatre matchs, tandis que la sélection italienne occupe la troisième place avec 7 points.

Le match aller entre les deux sélections, qui s'est tenu le 2 octobre dernier, s'était achevé sur un nul 1-1, après qu'Olise eut donné l'avantage à la France sur son sol, à la 55e minute, avant qu'Alessandro Bastoni n'arrache l'égalisation pour l'Italie à la 68e minute.

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L'équipe de France cherche à confirmer sa supériorité et à s'assurer la première place du groupe, tandis que la sélection italienne espère profiter des facteurs du terrain et du public pour décrocher la victoire et réduire l'écart avec son adversaire, avant la dernière journée de la phase de groupes.

La sélection belge avait compliqué la tâche de l'Italie, ce jeudi, en s'imposant sur le terrain de la Turquie (2-1), s'emparant ainsi de la deuxième place du groupe avec 9 points, avant de recevoir la Squadra Azzurra lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

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Les règles de qualification prévoient l'accession des deux premières sélections de chaque groupe au quart de finale, ce qui a fait du duel entre la France et l'Italie une lutte directe pour la première place et le maintien dans la compétition.