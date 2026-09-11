Lors d'une soirée inoubliable à Dammam, le derby de la province orientale entre Al-Qadisiyah et Al-Ettifaq s'est transformé en une véritable épopée footballistique, qui s'est achevée sur un match nul spectaculaire de trois buts partout, dans le cadre de la septième journée du championnat saoudien Roshn Saudi League. Al-Qadisiyah a ainsi laissé filer une occasion en or de prendre la tête du classement.

Une tempête d'Al-Qadisiyah en trois minutes

Al-Qadisiyah a entamé la rencontre sous la houlette de son entraîneur irlandais Brendan Rodgers, fidèle à sa méthode habituelle fondée sur des contre-attaques meurtrières et une vitesse fulgurante.

L'équipe n'a eu besoin que de trois minutes pour foudroyer son hôte : à la 12e minute, l'étincelant latéral Mohammed Abou Al-Shamat s'est lancé et a délivré un centre précis que le Mexicain Julián Quiñones, meilleur buteur du championnat la saison dernière, a habilement dévié au fond des filets.

Moins de trois minutes plus tard, la même scène s'est répétée sur une contre-attaque menée par le Ghanéen Bonsu Baah, qui a servi dans la surface l'Italien Mateo Retegui, auteur du deuxième but à la 15e minute. Les tribunes d'Al-Qadisiyah se sont alors embrasées au chant de « la tempête de Dammam souffle ».

Cette efficacité offensive est confirmée par les chiffres remarquables des vedettes de l'équipe : Mohammed Abou Al-Shamat, bien qu'évoluant comme latéral droit, a atteint six contributions décisives en sept matchs, soit trois buts et autant de passes décisives.

Quiñones, lui, a porté son total à quatre contributions avec trois buts et une passe décisive, tandis que Retegui a poursuivi sur sa lancée avec six buts en huit matchs toutes compétitions confondues.

Le Chevalier d'Al-Dahna refuse de s'avouer vaincu

Mais Al-Ettifaq, surnommé le Chevalier d'Al-Dahna, a prouvé que la soirée à Dammam n'était pas encore terminée. À la 26e minute, sur une action organisée initiée par l'Ivoirien Abdullah avec une touche astucieuse du Français N'Golo Kanté, le ballon est parvenu à Bergwijn Sylla, qui a habilement réduit l'écart.

Dès l'entame de la seconde période, Al-Ettifaq a maintenu sa pression jusqu'à l'égalisation, survenue à la 64e minute par l'intermédiaire de l'Espagnol Álvaro Medrán, faisant basculer le derby au milieu d'une joie hystérique dans les tribunes vertes et du cri du célèbre commentateur : « le Chevalier vous est revenu et il est toujours sur sa monture ».

Un scénario fou dans les dernières minutes

Alors que tout le monde pensait la rencontre se diriger vers un match nul, le remplaçant Mohammed Hamad Al-Qahtani a raflé la vedette en inscrivant le but de l'avantage pour Al-Qadisiyah à la 81e minute, laissant les chevaliers d'Al-Khobar croire qu'ils avaient scellé le sommet.

Mais la réponse d'Al-Ettifaq a été rapide et fatale : le Suédois Jordan Larsson a réussi, à la 85e minute, à inscrire le but du troisième nul, scellant un derby fou sur le score de trois buts partout.

Al-Qadisiyah laisse filer la première place

Avec ce match nul spectaculaire, Al-Qadisiyah a laissé passer l'occasion de prendre seul la tête du classement, portant son total à 16 points en sept matchs, soit cinq victoires, un nul et une défaite, avec seize buts marqués et huit encaissés. L'équipe se retrouve à la deuxième place, derrière le leader Al-Ittihad (17 points), avec un seul point de retard sur Al-Hilal, troisième avec quinze points en six matchs.

Quant à Al-Ettifaq, il a porté son total à onze points et occupe la septième place, après avoir affiché un grand caractère et signé un retour à mettre à son crédit face à l'une des plus solides équipes du championnat cette saison.