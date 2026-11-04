Le Real Madrid a transformé son retard face à son hôte grec de l'AEK Athènes en une victoire décisive et précieuse sur le score de 3-2, lors de la rencontre disputée ce mercredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Cette victoire est arrivée dans la difficulté, le Real Madrid s'étant retrouvé mené à deux reprises dans le match, avant de revenir à chaque fois et de prendre l'avantage grâce à un but dans le temps additionnel, dans un scénario similaire à celui vécu face à la Roma (4-3) lors du dernier match disputé par l'équipe à l'extérieur dans la compétition continentale.

Le Real Madrid est devenu la deuxième équipe à décrocher un sans-faute après 4 matchs en Ligue des champions, pour venir disputer la tête du classement au Paris Saint-Germain.

De son côté, l'AEK Athènes reste bloqué à 3 points, à la 30e place du classement.

La série de victoires du Real Madrid s'est prolongée à 7 matchs depuis la défaite dans le derby de la capitale espagnole, dont 4 matchs en championnat et 3 dans la compétition continentale.

Le Real Madrid a également décroché sa première victoire face à l'AEK Athènes sur son terrain, après avoir échoué lors de ses deux premières visites toutes compétitions confondues, puisqu'il avait fait match nul une fois et perdu l'autre. L'équipe grecque a par ailleurs concédé sa première défaite sur son terrain face à un club espagnol en Ligue des champions, selon le site officiel de la compétition.

Il s'agit seulement de la deuxième victoire du Real Madrid sur les pelouses grecques dans les compétitions européennes en 9 matchs, contre 5 nuls et deux défaites.

Audace grecque et réplique madrilène du talon

Les joueurs locaux ont entamé le match avec une grande audace offensive face au Real Madrid, et à la 12e minute, l'équipe grecque a fait trembler les filets de Thibaut Courtois grâce à une frappe surpuissante d'Aboubakary Koïta depuis l'intérieur de la surface de réparation.

Le Real Madrid a tenté d'égaliser rapidement, et Vinícius Júnior a fait trembler les filets à la 28e minute d'une frappe puissante, mais l'arbitre a refusé de valider le but pour un hors-jeu de Jude Bellingham, qui tentait de suivre le ballon.

Quatre minutes plus tard seulement, la star anglaise a comblé les supporters du Real Madrid avec un but somptueux du talon, profitant d'un centre joué par Marc Cucurella.

La frappe-missile de Valverde scelle les trois points

En seconde période, le Real Madrid s'est porté à l'attaque avec toutes ses lignes à la recherche d'une remontada, dont il a pris l'habitude ces derniers temps, mais il s'est heurté au réveil d'Athènes.

L'équipe grecque a exploité les espaces laissés par le Real Madrid dans sa défense et a inscrit le deuxième but, signé Stavros Pelkas à la 75e minute, profitant d'une passe de Koïta (auteur du premier but).

Mais la réplique espagnole est arrivée rapidement, puisque 3 minutes plus tard seulement, Kylian Mbappé a égalisé pour le Real Madrid, à la suite d'un centre ras-de-terre bien ajusté de Denzel Dumfries.

Et alors que tout le monde se préparait au premier match nul du Real Madrid cette saison toutes compétitions confondues, le capitaine remplaçant Federico Valverde en a décidé autrement.

La star uruguayenne a décoché une frappe-missile dans le temps additionnel de la seconde période, qui a trompé le gardien et terminé au fond des filets.