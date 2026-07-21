Noureddine Zekri, ancien entraîneur des Al-Shabab saoudiens, a relancé la polémique sur l'identité du prochain sélectionneur de l'équipe nationale algérienne, en se considérant comme le meilleur entraîneur algérien du moment, affirmant que son parcours et ses diplômes d'entraîneur n'ont pas d'équivalent chez aucun autre technicien local.

Ces propos interviennent alors que l'incertitude persiste au sujet de l'avenir du Suisse Vladimir Petković à la tête du staff technique de l'Algérie.

L'avenir de Petković avec l'équipe nationale algérienne n'est toujours pas tranché, malgré la recommandation de la commission technique de la Fédération algérienne de football en faveur de son maintien à son poste, après l'échec à la Coupe du monde 2026 et les demandes de changement de staff technique.

Petković avait prolongé son contrat avant le Mondial, pour rester jusqu'en 2028, mais son avenir est devenu sujet de discussion dans les couloirs de la Fédération algérienne, avec une orientation antérieure vers la possibilité de nommer un entraîneur algérien pour lui succéder.

Zekri a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne algérienne Echorouk News : « Je suis actuellement le meilleur entraîneur algérien, et pas seulement un entraîneur local, car tous mes diplômes sont italiens et reconnus internationalement. Aucun entraîneur en Algérie ne possède un parcours ou des diplômes comme les miens. »

Le technicien âgé de 61 ans a ajouté : « En 26 ans de carrière, chaque fois que j'ai pris en main une équipe, j'ai réussi à atteindre les objectifs qui m'étaient fixés. Que voulez-vous de plus ? »

Zekri s'appuie sur une longue carrière durant laquelle il a dirigé plusieurs clubs en Algérie et à l'étranger, notamment son expérience avec l'ES Sétif, avec lequel il a remporté la Coupe d'Algérie en 2010, en plus de sa réussite à sauver de la relégation plusieurs clubs saoudiens qui traversaient des situations difficiles.

Il a expliqué : « Lorsque j'ai pris en charge des équipes bâties pour se disputer les titres, j'ai remporté des trophées, comme cela a été le cas avec l'ES Sétif. Et en Arabie saoudite, j'ai encadré des clubs qui luttaient pour le maintien en première division, et préserver leur place semblait quasiment impossible, mais j'y suis parvenu. »

Zekri a vécu des expériences d'entraîneur avec plusieurs clubs saoudiens, parmi lesquels Al-Feiha, Damac, Al-Akhdoud et Al-Kholood, avant de devenir entraîneur libre après son départ d'Al-Shabab le 30 juin dernier.

Malgré ses déclarations fortes, Zekri a assuré qu'il ne cherchait pas à obtenir le poste de sélectionneur de l'équipe nationale algérienne pour succéder à Petković, précisant qu'il avait déjà déposé son dossier à la demande de certaines personnes, mais qu'il ne recommencerait pas.

Il a déclaré : « Je ne réclame pas le poste de sélectionneur national. J'avais présenté ma candidature auparavant à la demande de plusieurs personnes, mais je ne le ferai plus. »

Dans le même contexte, Zekri s'est moqué des rapports de presse ayant avancé des noms comme Antar Yahia et Rafik Saïfi pour occuper le poste d'adjoints au sein du staff technique de l'équipe nationale algérienne au cours de la période à venir.

Il a ajouté avec ironie : « Machallah, Antar Yahia a un grand nom, tout comme nous avons fabriqué le nom de Madjid Bougherra auparavant, et maintenant nous nous dirigeons vers la fabrication du nom de Yahia de la même manière. »

Il a poursuivi : « Bougherra a échoué avec un club du championnat émirati, puis a échoué avec un club du championnat qatarien, et il a également échoué à qualifier la sélection du Liban pour la Coupe d'Asie 2027. »

Zekri s'est interrogé : « Voulez-vous ramener une "Algérie d'Omdourman" sans diplômes ni confiance ? »

Puis il a poursuivi, en colère : « Le simple fait de citer les noms de ces gens pour travailler avec l'équipe nationale est une insulte à l'Algérie et un dénigrement de la valeur des hommes de ce pays. »

Il a conclu : « Il existe un lobby qui oriente l'opinion publique vers des entraîneurs bien précis, qu'il présente comme des Mourinho, alors qu'en réalité ils ne sont rien. »