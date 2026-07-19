La finale de la Coupe du monde 2026 n’a pas seulement tenu en haleine les joueurs sur la pelouse : le suspense a aussi gagné les tribunes et la scène de la cérémonie de clôture. Transformé en un show planétaire grandiose, l’événement a réuni les plus grandes stars de la musique et des créateurs de contenu, éblouissant les dizaines de milliers de spectateurs présents dans le stade New York-New Jersey, et des millions de téléspectateurs à travers le monde, juste avant la finale très attendue entre l’Espagne et l’Argentine.

La cérémonie de clôture a débuté avec un show mené par le célèbre créateur de contenu « iShowSpeed » (IShowSpeed), entré sur la pelouse avec un groupe de percussionnistes et de danseurs vêtus de tenues sportives aux couleurs vives, installant d’emblée une ambiance festive.

Le rappeur américain Post Malone a ensuite enflammé les tribunes en interprétant son tube « Wow », provoquant l’enthousiasme général des spectateurs.

Le stade New York-New Jersey, qui devrait accueillir plus de 80 000 supporters ainsi que de nombreuses célébrités et personnalités internationales, sera donc le théâtre d’une finale très attendue entre l’Espagne et l’Argentine.

Les animations précédant le coup d’envoi verront également la participation d’une sélection de stars internationales, avec en tête d’affiche l’acteur américain Tom Cruise, ainsi que les chanteurs Robbie Williams, Laura Bozzini et Nicole Scherzinger.

La chanteuse italienne Laura Pausini a confié à la BBC sa « grande joie » de prendre part à ce show, affirmant ressentir un « immense enthousiasme » et une « immense fierté » à l’idée de partager la scène avec Robbie Williams et Nicole Scherzinger.

«Quand Robbie Williams m’a invitée à chanter avec lui, j’ai eu des frissons dans tout le corps, car c’est l’un de mes chanteurs, auteurs-compositeurs et artistes préférés», a déclaré Laura Pausini.

Les festivités ne s’arrêteront pas à la cérémonie d’ouverture, puisque l’effervescence artistique se poursuivra pendant le spectacle de la mi-temps, avec la participation d’un groupe des plus grandes stars mondiales de la musique, parmi lesquelles Madonna, Justin Bieber, Shakira et le groupe BTS.

Madonna, artiste musicale ayant vendu le plus d’albums de l’histoire, devrait offrir un show exceptionnel après le succès de son nouvel album « Confessions II », entré directement en tête du classement « Billboard 200 » en juillet.

Quant à Justin Bieber, il confirme son grand retour sur scène après avoir donné, plus tôt dans l’année, son plus grand concert depuis quatre ans au festival « Coachella », suite à l’annulation de sa tournée mondiale « Justice » pour des raisons de santé.

La star colombienne Shakira fait son retour sur scène aux côtés de la star nigériane Burna Boy, après le succès retentissant qu’ils ont remporté lors de la cérémonie d’ouverture du championnat à Mexico le mois dernier.

Leur duo « Dai Dai » a conquis les charts internationaux et résonne déjà dans plusieurs stades de la Coupe du monde.

Enfin, le groupe sud-coréen BTS, de retour sur scène après une pause de trois ans liée au service militaire, offrira un show très attendu, dans la continuité de sa tournée mondiale de 85 dates.

La mi-temps, qui devrait durer entre 20 et 25 minutes, comportera un show de 11 minutes inspiré des prestations du Super Bowl, comme l’a confirmé la Fédération internationale de football (FIFA).

La direction artistique de ce show est signée Chris Martin, leader de Coldplay. L’opération soutient le « Fonds de la FIFA pour l’éducation des citoyens du monde » (FIFA Global Citizen Education Fund), initiative destinée à récolter 100 millions de dollars pour financer l’éducation des enfants partout dans le monde.