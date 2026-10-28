Mustapha Hadji, légende de la sélection marocaine, estime qu'Achraf Hakimi et Yassine Bounou sont les meilleurs joueurs de l'histoire du Maroc, « avec une grande avance sur les autres légendes ».

Malgré le talent de nombreuses légendes sous le maillot de la sélection marocaine, Hadji considère que Hakimi, suivi de Bounou, devancent largement les autres noms, selon son appréciation personnelle.

Hadji a déclaré, dans un entretien filmé que Kooora publiera ultérieurement, « Oui, Hakimi est le meilleur joueur de l'histoire du football marocain, avec une grande avance sur n'importe quel autre joueur. Il est très loin devant les autres. »

Il a ensuite ajouté : « Hakimi est un modèle pour la jeunesse marocaine sur le terrain, et j'estime qu'il figure en tête de la liste, avec Yassine Bounou en deuxième position, puis viennent les autres avec une grande avance sur eux. »

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Interrogé sur sa place parmi les légendes du football marocain à travers l'histoire, Hadji a répondu en riant : « Non, je suis loin de cela. »

Hakimi a disputé 103 matches internationaux sous le maillot de la sélection marocaine, toutes compétitions confondues, et il est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du Maroc, devancé uniquement par Noureddine Naybet (115 matches). Bounou arrive troisième de cette liste avec 99 matches.

Au-delà des matches internationaux, Hakimi a été sacré meilleur joueur d'Afrique pour l'année 2025, et il est en lice sérieuse pour le même titre en 2026.

Hakimi possède des titres européens prestigieux avec les clubs pour lesquels il a joué, au premier rang desquels la victoire en Ligue des champions à trois reprises.

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