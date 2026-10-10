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FC Augsburg v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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En vidéo : Moussa Diaby brise la malédiction d'Al-Ittihad avec un but absent depuis trois ans et demi

M. Diaby
Al Hilal vs Al Ittihad
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Allemagne

L'ailier français retrouve son éclat

Le Français Moussa Diaby, ailier du club allemand du Bayer Leverkusen, a brisé le signe indien face à son ancien club d'Al Ittihad en Arabie saoudite, avec un but qu'il n'avait plus inscrit depuis environ trois ans et demi.

Le Bayer Leverkusen s'est imposé face à son hôte Mayence sur le score de 4-3, lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi au Mewa Arena, dans le cadre de la cinquième journée du Championnat d'Allemagne.

Le quatrième but des visiteurs est intervenu à la 65e minute de la rencontre, lorsque Moussa Diaby a récupéré le ballon aux abords de la surface de réparation avant d'adresser une frappe puissante du pied gauche, que le gardien n'a pas réussi à maîtriser.

Il s'agissait du premier but de la star française avec le club allemand depuis son transfert dans ses rangs lors du dernier mercato estival, en provenance d'Al Ittihad, lui qui n'avait pas réussi à laisser son empreinte lors des quatre matchs précédents.

Diaby a ainsi mis fin à sa disette de buts, qui l'accompagnait depuis l'époque où il évoluait à Al Ittihad, puisqu'il n'avait plus marqué depuis son doublé dans les filets d'Al Ettifaq, lors de la trente-troisième journée de la saison dernière en Roshn League, le 14 mai dernier.

Plus important encore, le joueur de 27 ans a renoué avec le but sous le maillot du Bayer Leverkusen après une absence d'environ trois ans et demi, et plus précisément depuis le 8 avril 2023, lors de la victoire 3-1 face à Francfort, à l'occasion de la 27e journée de Bundesliga.

Ce but est devenu le 50e inscrit par Diaby avec le club allemand, en plus des 47 passes décisives qu'il a délivrées en 177 matchs.

Pour rappel, Diaby a quitté le Bayer Leverkusen à l'été 2023 pour rejoindre Aston Villa, mais il n'est resté qu'une seule saison avec le club anglais, avant de s'engager avec Al Ittihad, où il a joué lors des deux dernières saisons.

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